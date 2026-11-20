TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, " Türkiye'de hiç kimse bir daha terörü getiremez. Orada yapılan harcamalar çocuklarımızın eğitimine, sağlığa, yollarımıza, köprülerimize harcanacaktır bundan sonra. Türkiye kendi içinde birlik olduğunda, beraber olduğunda Gazze rahat olur, Balkanlar daha güçlü olur. Dünyada her mazlum daha rahat eder." dedi.

Adan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Rumeli, Balkan ve Trakya Günleri"ne katıldı.

Burada etkinliğe katılan çeşitli dernek ve vakıfların stantlarını ziyaret eden Adan, vatandaşlarla sohbet etti.

Adan, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılarla bir arada bulunmaktan memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi.

Rumeli, Balkanlar ve Trakya'nın, gönül coğrafyasının en müstesna köşesi ve milli hafızanın en kıymetli hatırası olduğunu belirten Adan, şunları kaydetti:

"Edirne'den Kırklareli'ne, Tekirdağ'dan bereketli ovalara bizim için neyse Üsküp'ün, Prizren'in, Gümülcine'nin, Kırcali'nin, Sancak'ın her bir karış toprağı bizim için odur. Fakat unutulmamalıdır ki bize o diyarların kapısını açan anahtar elimizdeki kılıç değildir, yüreğimizdeki muhabbet, şefkat ve merhamettir. Sarı Saltuk gibi gönül sultanlarının kelamıyla, Mimar Sinanların kurduğu taş köprülerle, ecdadın ufuklara çil çil serptiği kubbelerle o topraklar bize yurt olmuştur. Ne var ki mazisi şanlı bu güzel coğrafyanın yakın tarihi bir o kadar kanlıdır."

Adan, bölgede tarifsiz katliamlar ve yürek dağlayan sürgünlerin yaşandığını, bu nedenle anavatana yönelenlerin devletsiz kalmanın ne demek olduğunu en iyi bilenler olduğunu ifade etti.

Balkanlardan dönenlerin bu şuurla Çanakkale ve İstiklal Harbi'nde en ön safta çarpıştıklarını dile getiren Adan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı Balkanlardan, Rumelilerden gelen kardeşlerimizin alın teriyle, göz nuruyla, tertemiz kanıyla karılmıştır. Bu memleket Rumeli ve Balkan coğrafyasından gelenler için gurbet değil, öz ve öz vatanıdır. Anadolu hepimizin ana kucağı, ata ocağıdır. Bugün tertip edilen anlamlı buluşma işte anavatanda kök salan kadim çınarın en genç filizidir. Bu buluşma Rumeli ve Balkan Türklüğünün kökünü kurutmak isteyenlere inat bin yıllık mirasın ecdattan evlada aktarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Adan, Terörsüz Türkiye vizyonuna dikkati çekerek, "Yarım asır boyunca ülkemizin enerjisini, kaynaklarını tüketen kanlı terör belası tasfiye edilmiştir. 86 milyonu kenetleyen Türkiye artık bütün gücünü kendi geleceğine, gönül coğrafyasına yöneltecektir. Batı Trakya'da, Balkanlar'da, Gazze'de, Türkistan'da, Kıbrıs'ta kalplerimizin beraber çarptığı her yerde varlığımız artık daha kudretli bir şekilde hissedilecektir. Türkiye Yüzyılı, Türk'ün göğsünü kabartacak, Türk'e güvenen mazlumların yüzünü ağartacak bir çağın başlangıcıdır." diye konuştu.

"Türkiye büyük ülkedir"

TBMM Başkanvekili Adan, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Önce Türkiye" diyerek Türkiye'nin takip ettiği bir büyük siyasete öncülük yaptığını söyledi.

Çin, Rusya ve ABD'nin katılımıyla, Çin'de düzenlenen toplantıya değinen Adan, şunları söyledi:

"Bu toplantıya bildiğiniz gibi Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri katıldı. Sayın Genel Başkanımız dün önemli bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama şuydu, 250 milyon Türk'ün, 2 milyara yakın Müslüman'ın ışığı, önderi olan Türkiye'nin burada olması gerekir noktasındaki iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada olması noktasında bir temennide bulundu. Bugün televizyonlardan, gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'yi geri çeken bir siyaset var. Fonlar, Sarıgül, belediyedeki yolsuzluklar... Oysa Türkiye bu değildir. Türkiye büyük ülkedir, hırsızın, arsızın nefesini kesecek bir ülkedir. Türkiye büyük ülkedir, bazı yolsuzluklar olabilir ama bu yolsuzluklardan hesap soracak bir devletimiz, adaletimiz var. Takip ediyorsunuz, onların üzerine de dolu dizgin gidilmektedir."

Adan, dünyada büyük gelişmelerin olduğunu aktararak, Türkiye'yi bu büyük gelişmelerin dışında tutmamak mecburiyetinde olduklarını kaydetti.

Balkanlar'da, Gazze'de ve dünyada mazlumun yanında güçlü olmanın yolunun işbirliğini korumak olduğunu vurgulayan Adan, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in iradesiyle ortaya çıkan, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir şekilde devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' başarılmıştır. Türkiye'de hiç kimse bir daha terörü getiremez. Orada yapılan harcamalar çocuklarımızın eğitimine, sağlığa, yollarımıza, köprülerimize harcanacaktır bundan sonra. Türkiye kendi içinde birlik olduğunda, beraber olduğunda Gazze rahat olur, Balkanlar daha güçlü olur. Dünyada her mazlum daha rahat eder." değerlendirmesinde bulundu.

"O topraklara dair hatıraları daima büyüklerimizden dinledik"

Etkinlikte konuşan Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Kendi ailesinin de bir asır önce Tekirdağ'a gelerek yerleştiklerini belirten Şentop, programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şentop, "Rumelilerin zihninde iki temel kavram, birisi memlekettir. Memleket aile köklerinin bulunduğu yer. Birisi de vatandır. Burada yerleştikleri, hayatlarını adadıkları, büyüdükleri ve toprağa verilecekleri mekan. Rumelilinin zihninde memleket ve vatan bir çatışma içerisinde değil, birbirini tamamlayan iki kavramdır. O topraklara dair hatıraları daima büyüklerimizden dinledik, o hatıralarla büyüdük." diye konuştu.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz da kendisinin de Rumeli Türkü olduğunu ve Lozan Mübadelesi'yle Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bugün bu kürsüde sadece bir hemşericilik duygusuyla değil, onun çok ötesinde asırlık bir sevdanın dinmeyen bir hasreti ve asla eksilmeyen bir vatan sevgisinin samimi paylaşımı için bulunmaktayım. Eminim ki bu konuda yalnız değilim." dedi.

Programda, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Saim Bıçak ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Selim Şimşek de birer konuşma yaptı.