TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' meselesinin risk taşıdığını belirtti - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' meselesinin risk taşıdığını belirtti

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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Karaca, 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' düzenlemesinin tamamen geri çekilmesi gerektiğini ve anayasa çalışmalarını başlatanların büyük bir sınav verdiğini ifade etti.

21.05.2024 14:35
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(ANKARA)- TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Gazetecilerin Meclis gündemine gelmesi beklenen 9. Yargı Paketi'ndeki "etki ajanlığı" meselesinin risk taşıdığını ve tekliften tümüyle çıkarılması gerektiğini belirten Gülizar Biçer Karaca, "Etki ajanlığı meselesinin tamamen geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasa çalışmalarını başlatıyoruz diyenlerin de büyük sınavıdır, 9. Yargı Paketi'ndeki etki ajanlığı meselesi" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, PMD'yi ziyaret ederek parlamento muhabirleri ile sohbet etti. PMD'nin 60. yılını kutlayan Biçer Karaca, soru üzerine Meclis'in çalışma takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Yeni anayasa tartışmalarının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Biçer Karaca, şunları kaydetti:

"Millet tasarrufa zorlanmışsa, bu konuda bir genelge yayınlanmışsa yasam organı da bu konuda ne yapabiliri konuşmak istiyoruz, bunu gündeme getireğiz. Kadın, çocuk yoksulluğu ülkemizde çok derin bir yara. Bir çocuğun açlığa alışması kabul edilebilir bir şey değil bu konuda Meclis'in mutlaka bir şey yapması lazım. Mevcut anayasa toplumun sorunlarını çözme noktasında nerede kilitlemdi ne eksiği var? Toplumun asıl beklentisi kadın ve çocuk yoksulluğunun çözümü, geçim sıkıntısı. Su, beslenme en temel insan hakkıdır, bundan tasarruf olmaz. Bu iktidarıyla muhalefetiyle parlamentodaki tüm siyasi partilerin görevi olmalı."

9. yargı paketinde yer alan "etki ajanlığı" düzenlemesini ilişkin bir soruya Karaca, şu yanıtı verdi:

"Komisyona geldiğinde o konuda çok ciddi bir muhalefet sergilenecek. Umarım AYM sürecine gitmeden kanun teklifinin sahipleri bu konudaki yanlışlarından dönerler, maddeyi de teklif kapsamından çıkarırlar. Her şey etki ajanlığı kapsamında casusluk faaliyetine girebilir. Hukukta bir virgül, bir kelime çok ciddi yorumlamalara sebebiyet verecek meseleler olabilir. İktidara göre beka farklı bir şey muhalefetin bekası açlıkla sınanak çocuklar, kadınlar ve yoksulluk diyoruz biz. Onu yorumlayacakların politikalarına göre etki ajanlığı farklı bir şey. Kanunlar somut olmalı soyut olmamalı. Eğer çıkacaksa belli sınırları olamalı ama etki ajanlığı meselesi sınırlandırarak de geçmemeli. Çok iyi bir düzenleme olabilir ama uygulayıcıların elinde hepimiz için çok farklı yorumlanarak kötü sonuçlar doğurabilir. Kişisel kanaatim, etki ajanlığı meselesinin tamamen geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha özgürlükçü, demokratik bir anaysa istiyoruz diyerek anayasa çalışmalarını başlatıyoruz diyenlerin de büyük sınavıdır 9. Yargı Paketi'ndeki etki ajanlığı meselesi. (Kadının soyadını kullanmasına ilişkin düzenleme) AYM kararına rağmen bir düzenlemenin mutlaka geri çekilmesi gerektiğini ve AYM kararına uygun bir düzenlemenin hayata geçmesini diliyorum."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 9. Yargı Paketi\'ndeki \'etki ajanlığı\' meselesinin risk taşıdığını belirtti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' meselesinin risk taşıdığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' meselesinin risk taşıdığını belirtti - Son Dakika
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