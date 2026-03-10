TBMM Çalışma Takvimi Ramazan'a Göre Düzenleniyor - Son Dakika
TBMM Çalışma Takvimi Ramazan'a Göre Düzenleniyor

10.03.2026 18:24
TBMM, Ramazan Bayramı nedeniyle çalışma takvimini ayarlayarak bir hafta tatil planlıyor.

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

TBMM'de çalışma takviminin Ramazan Bayramı'na göre planlanması öngörülüyor. Buna göre, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nun cuma günü de çalışması, görüşülmekte olan ve önceliği olan kanun tekliflerinin bu hafta çıkarılarak gelecek hafta Meclis'in tatil olması bekleniyor.

TBMM'nin bu hafta ve gelecek haftaki çalışma takviminin Ramazan Bayramı tatiline göre düzenlenmesi planlanıyor. TBMM Genel Kurulu salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanıyor. Ramazan Bayramı arifesi gelecek hafta, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günü olan 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla 19 Mart Perşembe günü TBMM Genel Kurulu çalışmayacak. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre okullar da 16-20 Mart tarihlerinde 5 gün ara tatil yapacak. Bu doğrultuda, TBMM'nin de hem okulların tatil olduğu hem de bayramın kutlanacağı bu hafta tatil edilmesi bekleniyor. AK Parti'nin bu konuda önerge vermesi bekleniyor.

Planlanan çalışma düzenine göre, TBMM Genel Kurulu bu hafta, yarın ve perşembe günlerinin yanı sıra cuma günü de çalışacak. Halihazırda görüşülmekte olan ve 21 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Bu teklifin yasalaşmasının ardından, kripto varlıklardan vergi alınması, bedelli askerlik ücretinin artırılması, pırlanta gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınması, afet konutlarının peşin satışında indirim yapılması gibi düzenlemeler içeren Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

Bu kanun tekliflerinin yasalaşmasının ardından, Genel Kurul'un gelecek hafta tatil olması öngörülüyor.

Tarım ve orman vasfını yitirmiş arazilerdeki tapu sorunlarıyla ilgili kanun teklifi sunulacak

Öte yandan, AK Parti 12 Mart Perşembe günü tarım ve orman arazileri ile ilgili yaklaşık 30 maddelik bir kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemeler içeren teklifle, tarım arazilerinin amaçları dışında kullanımına yaptırım getirilmesi öngörülüyor.

Teklifte, tarım arazilerinde mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin tapu sorunlarının çözülmesi, fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hala orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsünün netleştirilmesi, orman vasfını kaybetmesine rağmen mevzuatta orman olarak görünen yerlerde inşa edilen yapıların tapu sorunlarının giderilmesi ile ilgili düzenlemeler yer alacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
