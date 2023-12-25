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TBMM'de 2024 yılı bütçe teklifi ve 2022 kesin hesap kanunu oylamaya sunulacak - Son Dakika
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TBMM'de 2024 yılı bütçe teklifi ve 2022 kesin hesap kanunu oylamaya sunulacak

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi yarın oylamaya sunulacak.

TBMM\'de 2024 yılı bütçe teklifi ve 2022 kesin hesap kanunu oylamaya sunulacak
25.12.2023 - 01:14,
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TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı, yarın oylamaya sunulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Genel 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 14, 15 ve 16'ncı maddeleri görüşüldü. Bütçede kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası ödenek verildiği belirtildi.

Gelirlerde ise genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin Türk Lirası öz gelir, 801 milyar 477 milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 868 milyar 390 milyon 245 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin Türk Lirası öz gelir, bir milyar bir milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği kaydedilerek, özel idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği ifade edildi.

MERKEZİ YÖENETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı. 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, yarın yapılacak olan siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ile son bulacak. Genel Kurulda bütçenin son günü 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylamaya sunulacak.

Kaynak: DHA
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