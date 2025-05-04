TBMM'de Asılsız İhbar Cezaları Artırılıyor

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, çağrı merkezlerine asılsız ihbarlarda bulunanlara idari para cezalarının artırılması öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda çarşamba günü Bolu Belediyesi yetkilileri dinlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, görüşmelerine geçen hafta başlanan, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlarla meşgul edenlere idari para cezalarının artırılmasını öngören düzenlemeleri de içeren kanun teklifine devam edilecek. Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara verilecek para cezasının 250 liradan 1500 liraya çıkarılması, asılsız ihbarda bulunarak ekipleri sahaya yönlendirenlere 15 bin lira ceza uygulanması öngörülüyor.

Komisyonlarda gündem yoğun

Plan ve Bütçe Komisyonunda salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda çarşamba günü, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden oluşan karma komisyonda salı günü, Anayasa'nın 159'uncu maddesi gereğince Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için 15 aday belirlenecek. Meclis Genel Kurulu, komisyonun belirleyeceği adaylardan 5'ini HSK'ya üye olarak seçecek. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, 1'i Danıştay üyeleri ve 1'i de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda salı günü TRT'nin ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek.

Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonunda çarşamba günü Bolu Belediyesi sunum yapacak.

Kamu İktisadi İşletmeleri Komisyonunda çarşamba günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin 2021-2022 yılı hesapları ele alınacak.

Kamu İktisadi İşletmeleri Komisyonunda perşembe günü Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Bağlı Kuruluşları ve Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

Dijital Mecralar Komisyonunda Google sunum yapacak

Dijital Mecralar Komisyonunda Google yetkilileri, algoritma değişiklikleri ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.