TBMM'de bu hafta ulaştırma ve eğitim alanında düzenlemeler görüşülecek

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(TBMM) - TBMM, Genel Kurulu'nda bu hafta ulaştırma alanında düzenlemeler ve değişiklikler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşülecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çarşamba günü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda sunum yapacak. İliç Araştırma Komisyonu ise TMMOB'u dinleyecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ulaştırma alanında değişiklikler ve bazı düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak. 29 maddelik teklif, Genel Kurul'da temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek.

Teklife göre, limanlardaki demirleme ücretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca belirlenecek. Buna göre, demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni, demirlediği yer gibi unsurlar göz önünde bulundurularak geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Teklifle, denizlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler için uygulanacak cezalar da belirleniyor. Teklife göre denilerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenle belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde ihlalin niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca teklifle, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçişler sırasında verilecek kılavuzluk ve römorkörlük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hükmü de getiriliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşülmeye başlanacak

AKP'nin TBMM'ye sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yaparak yeni düzenlemeler getiren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

Kanun Teklifi'ne göre, eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS'de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak. Öğretmenlere karşı işlenen "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezalar "yarı oranında" artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kariyer basamakları ile ilgili hüküm de teklifle yeniden düzenleniyor. Buna göre, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, komisyonda sunum yapacak

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çarşamba günü toplanacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyona sunum yapacak.

İliç komisyonu, TMMOB yetkililerini dinleyecek

Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da 3 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dinlenecek. Toplantıya TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'ndan yetkililer sunum yapacak.

Yerlikaya, komisyonda sunum yapacak

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da Çarşamba günü bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyona sunum yapacak.

İliç komisyonu, TMMOB yetkililerini ve akademisyenleri dinleyecek

Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da 2 Temmuz Salı 3 Temmuz Çarşamba günü yapacağı toplantıda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (TMMOB) dinleyecek. Toplantıya TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'ndan yetkililer sunum yapacak.

Komisyon 3 Temmuz Çarşamba günü yapacağı toplantıda ise farklı üniversitelerden akademisyenleri dinleyecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Aksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Görkem Akıncı, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Güzin Gülsev Uyar Aksoy ve Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nden Prof. Dr. Celalettin Şimşek komisyona sunum yapacak.

9. Yargı Paketi'nin sunulması bekleniyor

AKP tarafından hazırlanan ve bir süredir içeriğiyle ilgili tartışmalar yaşanan 9. Yargı Paketi'nin de bu hafta TBMM Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniliyor. AK Parti kulislerinde, yargı paketine birkaç madde daha eklenebileceği, kamuoyunda tepki yaratan 'etki ajanlığı" yerine 'casusluk' suçlarıyla ilgili bir düzenlemeye yer verilebileceği ifade ediliyor. Yapılan çalışmalarda " Türkiye'de devletin güvenliği aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun çıkarları veya talimatları" çerçevesinde suç işleyenler ile istihbari faaliyette bulunanların "casuslukla" suçlanması üzerinde duruluyor.

6284 sayılı kanundaki 'zorlama hapis' kalacak

Pakette, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbir olarak uygulanan "zorlama hapis' hükmünün kaldırılmasına yönelik bir düzenlemenin yer almayacağı kaydediliyor.

Sokak hayvanları...

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme üzerindeki tartışmalar sürerken; taslağın bu hafta sonuna kadar oluşturulacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öngörülüyor.

AK Parti, kanun teklifini tatile girmeden TBMM gündemine getirmeyi planlıyor. Hayvanseverlerin "uyutma, öldürme ve ötanazi" tepkisi üzerine Veteriner Hizmetleri Kanunu'ndaki "hastalıklı, saldırgan, kuduz riski taşıyan sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması" hükmüne barınaklardaki hayvanların da dahil edilmesi formülü üzerinde durulurken, hayvanlarını sokağa atanlara ve kaçak üretim yapıp, yavruları sokağa atanlara 50 bin lira ceza verilmesi öngörülüyor.

AK Parti, vergi paketi kanun teklifini de 31 Temmuz'da önce Meclis kapanmadan geçirmeyi planlıyor. Söz konusu kanun teklifliyle ilgili taslak çalışmaları ise sürüyor.