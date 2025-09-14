TBMM'de Çatışma Çözümü Toplantıları - Son Dakika
TBMM'de Çatışma Çözümü Toplantıları

14.09.2025 12:13
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bu hafta, “çatışma çözümü” alanında çalışmaları bulunan akademisyenler ve uzmanlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Bölgenin kanaat önderleri, güvenlik korucuları görüş ve önerilerini dile getirecek.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, bu hafta "çatışma çözümü" alanında çalışmaları bulunan akademisyenler ve uzmanlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Bölgenin kanaat önderleri, güvenlik korucuları görüş ve önerilerini dile getirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında kurulan ve çalışmalarına 5 Ağustos'ta başlayan  Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu bu hafta 10'ncu ve 11'nci toplantılarını yapacak. 17 Eylül 2025 Çarşamba ve 18 Eylül 2025 Perşembe günü toplanacak komisyonda çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Bu bölgenin önde gelen isimleri, kanaat önderleri, bölgede görev yapan korucular görüş ve önerilerini ifade edecek.

Komisyon, 5 Ağutos'ta çalışma usul ve esaslarını belirlemiş, 8 Ağustos'taki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bilgilendirme yapmıştı.

Komisyon, 12 Ağustos'taki toplantıda, dinlenecek kurum ve kuruluşlarla ilgili önerileri almış, 19 Ağustos'tan itibaren süreçle ilgili tarafları, kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinlemeye başlamıştı. Bu kapsamda bugüne kadar şehit aileleri ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları ve son olarak geçen hafta işçi ve memur sendikası konfederasyonları ile işveren örgütlerinin temsilcilerini dinledi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın dinlenip dinlenmemesi ile ilgili tartışma devam ediyor

Komisyonda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da dinlenip dinlenmemesi konusunda da zaman zaman tartışmalar yapıldı. DEM Partililer, komisyonun Abdullah Öcalan'ı mutlaka dinlemesi gerektiğini dile getirirken, DSP, Yeniden Refah ve HÜDA PAR İmralı'ya gidilmesine karşı çıkıyor.

Komisyon üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 5 Eylül'de sosyal medya hesabından "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" açıklamasında bulunmasının ardından, komisyonda, Abdullah Öcalan eğer dinlenecekse bunun İmralı'ya gidilerek mi yapılacağı yoksa hazırlanan bir video kaydının komisyonda izlenmesinin mi uygun olacağı konusunda tartışmalar sürüyor.

Komisyonda dinlemeler tamamlandıktan sonra yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin partilerin görüş ve önerileri alınacak.

Kaynak: ANKA

Güneydoğu Anadolu, Sivil Toplum, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

