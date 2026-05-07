TBMM Genel Kurulu... CHP'nin Sosyal Medyaki Hak İhlalleri Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin çocukların maruz kaldığı toksik maddelerin araştırılması ile CHP'nin sosyal medyadaki kişi hakları ihlallerinin tespiti amacıyla verdiği Meclis araştırma önergeleri AK Parti ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grubu bulunan partilerin araştırma önerileri görüşüldü.

DEM Parti'nin çocukların gıdalarda maruz kaldığı toksik maddelerin zararlarının araştırılması ile CHP'nin sosyal medyada yaşanan kamu güvenliği ve kişi haklarına yönelik ihlallerin tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.

DEM Parti'nin önergesi üzerine söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, vücuttaki zehir birikimini bir piramide benzeterek Türkiye'deki sosyo-ekonomik adaletsizliğin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. Demir, "Vücutta zehir birikimini bir piramide benzetecek olursak, en alt basamak en çok zehre maruz kalan kesimi temsil ediyor olsa, en alt basamakta yoksul halk, en üst basamakta yine en zenginler yer alırdı. Çünkü Türkiye'de zehre maruziyetin de bir sınıfı var ne yazık ki" dedi.

Yoksulluğun en çok kadın ve çocukları vurduğunu hatırlatan Demir, yetersiz beslenen çocukların toksik maddelere karşı bilimsel olarak neden daha savunmasız olduğunu aktardı. Milli Eğitim Bakanı'na ve AK Parti milletvekillerine seslenen Demir, okullarda beslenme çantasından "kuru ekmek" çıktığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Demir, devletin asli görevini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hal böyleyken buradan Milli Eğitim Bakanına önerilerde bulunacağım; mümkünse kulaklarını açsın ve beni iyi dinlesin. Yıllardır 'Okullarda bir gün ücretsiz yemek dağıtılsın' diyoruz. Aileler yoksul, aileler çaresiz, çocukların beslenme çantalarından kuru ekmek çıkıyor. Bu çocukların beslenmesinden hepiniz sorumlusunuz. Acilen tüm devlet okullarında beslenme konusunda bir çalışma başlatılmalıdır. Bu çocuklar günlük kalsiyum almalı süt dağıtılsın, çinko almalı kuru yemiş dağıtılsın, protein almalı et yemeleri sağlansın."

CHP'li Akdoğan: Gazeteciler için özgürlük, gençler için özgürlük lazım

CHP'nin sosyal medya düzenlemesine ilişkin verdiği önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya düzenlemesi gündeme geldiğinde toplumda "yeni bir kısıtlama mı geliyor" korkusunun baş gösterdiğini ifade eden Akdoğan, konunun Parlamento bünyesinde kurulacak özel bir komisyon tarafından çalışılması gerektiğini savundu.

Akdoğan, düzenlemenin özgürlükçü boyutunun önemine değinerek, son dönemde yargı kıskacına giren gazetecileri hatırlattı. İfade özgürlüğünün genişletilmesi gerektiğini belirten Akdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birincisi, ifade özgürlüğü gibi, gazetecilerin haberi verme hakkı gibi, gençlerin fikir dünyasının oksijen alması gibi, yanlış hesabın Bağdat'tan dönmesi gibi noktaların genişletilmesi lazım; buralarda alabildiğine özgürlük lazım. Bakın, İsmail Arı, Tolga Şardan, Alican Uludağ gibi gazeteciler son dönemde bu işin simge isimleri oldular. Yine, diğer usta gazeteciler, Fatih Altaylı gibi gazeteciler cezaevine girdiler çıktılar; burada alabildiğine bir özgürlük lazım."

"Belediye başkanımız Gülşah, trollerinizin saldırısı altında vefat etti"

Konuşmasında iktidara yakın trol hesapların yarattığı mağduriyetlere dikkati çeken Akdoğan, şöyle konuştu:

"Trol hesaplarınızın varlığı malumken açık hesapların para karşılığı nasıl kullandırıldığı da malum. Bizim kanser olan ve bugün vefat eden bir Belediye Başkanımız, merhum Belediye Başkanımız Gülşah trollerinizin saldırıları altında vefat etti ve kanseri çok hızlı ilerledi çünkü ona olmayacak iftiralar atıldı. Daha geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan, Adli Tıbba giden, kan veren, saç örneği veren ve uyuşturucuyla yan yana getirilmek istenen bir belediye başkanımızın tertemiz olduğu ortaya çıktı ama bu genç belediye başkanı o trollerin saldırısı altında kaldı."

Genel Başkanımızın kızının evinin adresi bu trollerinizce sosyal medyada yayınlandı. 'Sabah beşte operasyon yapacağız' diye bu trolleriniz 'tweet'ler attılar, görseller ortaya koydular. Meğer Ankara Emniyeti uyuşturucu operasyonu yapılacakmış. Emniyetin uyuşturucu operasyonunu bile sizin sosyal medya hesaplarınız mahvetti. Sonuçta bunlara bir düzenleme gelmiyor."