TBMM'de Devlet Memurları Kanunu Üzerinde Tartışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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TBMM'de Devlet Memurları Kanunu Üzerinde Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili görüşmeler sürerken, CHP'li Cevdet Akay, yasama yetkisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri ve keyfi harcamalara dair eleştirilerde bulundu.

04.12.2024 21:02  Güncelleme: 22:07
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Kararnameler çıkıyor, süreç içerisinde de Anayasa'ya aykırılıktan dolayı bu kararnamelerin iptalleri söz konusu oluyor. Bir taraftan yasama yetkisinin güçlülüğünü artırmaya çalışırken, bir taraftan da kararnamelerle yasamaya paralel bir düzen söz konusu. Bunun daha düzgün ve sistemli bir hale gelmesi kaçınılmaz görünüyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

"DDK üyeleri, bakanlıkların denetleme birimlerinin görevini de kullanabilecek"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Devlet Denetleme Kurulu'yla ilgili teklife baktığımız zaman, burada denetleme, teftiş, inceleme, soruşturma yetkilileriyle ilgili olarak DDK üyeleri görevlendirildikleri alanlarda ilgili bakanlıkların da denetleme birimlerinin görevini kullanabiliyorlar. Örneğin, Devlet Denetleme Kurulu üyeleri Adalet Bakanlığı'yla ilgili bir incelemeye gittiği zaman, adalet müfettişlerinin de yetkisini kullanma durumu söz konusu. Yani demek ki adalet müfettişi gibi yeri geldiğinde görevden alma, görevden el çektirme gibi hususlar yapabilecek.

"Belediyelerle ilgili görevlendirmelerde, DDK üyelerinin görevden alma yetkisi olacak mı?"

Burada çekinceli bir husus da "diğer kuruluşlar" tabiriyle, DDK üyeleri seçilmiş olan belediyelerle ilgili de bir görevlendirme olduğunda yetkilerini kullanıp oradan da görevden alma yetkisi söz konusu olacak mı? Bu bir soru işareti, bunu açıkça konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Burada her yönüyle tartışılıp kayyımlıkla ilgili durumlar söz konusu olduğunda acaba burada da böyle bir inisiyatif kullanıp görevden almalar olacak mı? Devlet Denetleme Kurulu üyelerine belediye başkanlarını görevden alma yetkisi mi veriliyor?

Teklifte TÜİK gelirlerinin düzenlenmesine ilişkin madde de var. TÜİK'le ilgili sıkıntılarımızı biliyorsunuz. Madde sepetinin açıklanması talebimizle ilgili halen bir gelişme olmadı, üstelik konu mahkemeye de intikal etmişti. Önümüzdeki dönem uygulanacak zamların sağlıklı olabilmesi açısından, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili artışlarla alakalı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeğe yakın ve şeffaf olması gerektiğini biz bir kez daha vurguluyor ve madde sepetiyle ilgili paylaşımların da bizlere mutlaka yapılması gerekiyor.

"Keyfi harcamalara yasal kılıf uyduruluyor"

Yine teklifte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na döner sermaye işletmesi kurulması söz konusu. Burada döner sermaye işletme gelirleri önemli fakat ayrı bir personeli yok. Bu döner sermaye işletmesi Bakanlık bünyesindeki bir birim içerisinde çalışıyor ama burada ciddi gelirler var. Tahsis edilen tutarın da yüzde 50'si kadar bir harcama olmuş. Bu harcamalara baktığımızda genelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birtakım masrafları karşılanmış, gayrimenkul onarımları yapılmış, mal ve hizmet alımları yapılmış, sanayi ve ticaret il müdürlüklerindeki araçların akaryakıtları karşılanmış. Özetle, keyfi harcamalara yasal kılıf uyduruluyor. Döner sermaye işletmesi gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesi, bütçeye aktarılması gerekir fakat buradaki gibi bütçe dışı direkt harcama yapıldığı zaman bunların denetimi de söz konusu olmuyor. Buradaki gelirlerin harcanması Sayıştay raporlarına da bu konu intikal etmiş. Buradaki durumun mutlaka giderilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Akay, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Memur, Son Dakika

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