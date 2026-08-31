Cevdet Selvi için TBMM’de tören düzenlendi - Son Dakika
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Cevdet Selvi için TBMM’de tören düzenlendi

Cevdet Selvi için TBMM’de tören düzenlendi
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Eski CHP'li vekil Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

(TBMM) - Eski CHP Genel Başkanı Vekili Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri katıldı.

CHP'den 18, 20, 22 ve 23'üncü Dönem Koceli Milletvekilliği yapan Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Selvi'nin ailesi ve yakınları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, YENİ Parti ve CHP'den bazı milletvikileri ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, üçü cenaze töreni olmak üzere dördüncü kez bir araya geldi. Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Törende, Selvi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından biyografisi okundu ve dua edildi. Naaşın katafalktan alınmasının ardından Özel, Kılıçdaroğlu ve diğer katılımcılar, cenaze aracına kadar aileye eşlik etti. Naaşın cenaze aracına alınmasının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra TBMM'den ayrıldı.

Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'ndaki camide öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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