TBMM'de fon krizi önerileri görüşülemedi, YENİ Partili vekiller tepki gösterdi - Son Dakika
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TBMM'de fon krizi önerileri görüşülemedi, YENİ Partili vekiller tepki gösterdi

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TBMM\'de fon krizi önerileri görüşülemedi, YENİ Partili vekiller tepki gösterdi
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TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamayınca kapatıldı; YENİ Partili vekiller fon krizine ilişkin grup önerilerinin görüşülmesinin engellendiğini savundu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise sunum için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyordu.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda karar yeter sayısına ulaşılamaması üzerine birleşim kapatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da sunum yapmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunduğu sırada Genel Kurul'un kapatılmasına YENİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekilleri, Genel Kurul gündemindeki "fon krizi"ne ilişkin grup önerilerinin görüşülmesinin engellendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı. Siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından gündeme geçildi.

Genel Kurul'da tezkereler oylamaya sunulmasının ardından karar yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan önce birleşime 10 dakika ara verdi. Ara sonrasında yapılan elektronik oylamada da yeter sayıya ulaşılamayınca birleşim kapatıldı. Genel Kurul'un kapatılmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kimi vekiller sıralara vurarak, AK Partili milletvekillerini protesto etti.

Genel Kurul'da grubu bulunan muhalefet grubunun gündeminde, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin grup önerileri yer alıyordu.

"NEREYE KAÇABİLİRLER, NEYİ SAKLIYORLAR?"

Birleşimin kapatılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da gündeme geldi. Komisyonda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunum yapmak üzere Meclis'te bulunuyordu.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti'nin tutumunu eleştirdi. Bakırlıoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde karar yeter sayısı istedi ve Meclis'i kapattı. Yani bütün Türkiye'de herkes her yerde fon krizini tartışıyor. Buradaki vurgun tartışılıyor. Ancak ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon krizi tartışılmıyor. Böyle rezalet olmaz. Nereye kaçabilirler? Daha ne kadar kaçabilirler? Orada konuşmayacağız geleceğiz şimdi burada konuşacağız. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşacağız. Nereye varacaklar? Neyi saklıyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

"SALONU TERK ETMELERİ İKTİDARIN SORUMLULUĞUNUN AÇIK İLANIDIR"

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise AK Parti'nin ilk kez bir teklif görüşülürken karar yeter çoğunluğu talebinde bulunduğunu ve AK Partili milletvekillerinin salonu terk ettiğini dile getirdi. Konunun konuşulmasının engellenmek istendiğini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Meclis'te AKP ilk kez bir teklif görüşülürken karar yeter çoğunluk talebinde bulunmuştur. Meclis'te bütün AKP'li milletvekilleri salonu terk etmişlerdir. Buradan ne anlayabiliriz? Buradan yaşanan bu fon vurgununun siyasi sorumluluğunun kendilerinde olduğunu onlar da farkındalar. O nedenle işin hukuki ve siyasi sorumluluğunun iktidarda olduğunu bildikleri için salonu terk edip bu konunun konuşulmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu hareket dahi tek başına iktidarın sorumluluğunun açık ilanıdır."

"ŞİMDİ MECLİS'İ KAPATARAK KONUNUN MİLLETİN GÜNDEMİNE GELMESİNİ ENGELLİYORLAR"

Süreç boyunca yapılan kısıtlamalara dikkati çeken YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da konunun Meclis gündeminde tartışılmasının önüne geçilmek istendiğini vurgulayarak, "Günlerce bu konu konuşulurken ne yaptılar? Sosyal medyada hesapları kapattılar, haber sitelerini kapattılar. Şimdi Meclis'i kapatarak bu konunun milletin gündemine ve milletin vicdanına hitap etmesini engellemek istiyorlar. Hiç Türkiye tarihinde ilk kez bir konu oylamayla reddedilir de ama ilk defa konuşulmasını da engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işin ucunun nereye kadar gittiğini aslında kendileri de biliyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA
Tbmm Genel KuruluMerkez BankasıFatih KarahanFon kriziPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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