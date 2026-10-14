TBMM\'de fon krizi tartışması Akbaşoğlu ile Sarı arasında sözlü tartışmaya dönüştü

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "fon krizi"ne ilişkin tartışmalar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı arasında sözlü tartışmaya dönüştü. CHP'li Sarı, iktidarın kendi kadrolarını aklamaya çalıştığını belirterek "Sorumlular, suçlular yargılansın" dedi. AK Partili Akbaşoğlu da Ekrem İmamoğlu'nu yönelik "Ekrem İmamoğlu, villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk, hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu, bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz, herkesten hesap soruyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun "fon krizi"ne ilişkin değerlendirmelerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz talebinde bulundu.

Akbaşoğlu'nun kimseye sataşmadığını belirterek itiraz etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Beyazıt, söz talebinde bulunan grup başkanvekillerine birer dakika söz vereceğini söyledi.

EMİR: FON VURGUNUNUN ÜZERİNDEN 25 GÜN GEÇTİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon vurgununa ilişkin gündeme getirdikleri isimler hakkında işlem yapılmadığını belirterek, "Sayın Akbaşoğlu, sorduk, sormaya devam ediyoruz. Fon vurgununun üzerinden yirmi beş gün geçti, Fatma Betül Sayan Kaya ismini biz söyledik, hala hiçbir şey yapmadınız; yaptıysanız, çıkın, söyleyin. Hayati Yazıcı'nın oğlunu biz söyledik, hala bir şey yapmadınız; yaptıysanız, çıkın, söyleyin" dedi.

Tedbir kararlarına ilişkin de konuşan Emir, şöyle dedi:

"Bir saat önce tedbir koydular malına, ondan sonra tedbiri kaldırdılar. Şu anda suçüstü yakaladıklarımız dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz; sarayda siyasi bağlantılı olanlar hala devam ediyor, SPK'den, BDDK'den, Maliye Bakanlığından bir tek bürokrat hakkında bir tek işlem yapmadınız; seyrediyorsunuz, koruyorsunuz. Boğazınıza kadar bu vurgunun içindesiniz ve bu vurgun konuşulmasın diye bu vurgunu yayınlayacak Halk TV'ye de el koyarak bu vurgunu saklayabileceğinizi zannediyorsunuz."

SARI: SORUMLULAR YARGILANSIN

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, iki haftadır grup başkanvekilleri olarak fon kriziyle ilgili şeffaf bir yargılama yapılması çağrısında bulunduklarını söyleyerek "İki haftadan beri burada bütün Grup Başkanvekilleri olarak açık ve net bir şekilde bu işi aklamanız için değil, yargılamanız için, şeffaf bir şekilde yargılansın diye çağrıda bulunuyoruz. Gündeme gelen her isim ifadesini veriyor, çıkıyor. Bugün bakıyoruz, daha bu sabah bir haber kanalına baskın yapıp iddialar hakkında tutuklamalar yapıyorsunuz, derdest ediyorsunuz insanları. Bir tane böyle görüntü görmedik biz" diye konuştu.

İktidarın kendi kadrolarını aklamaya çalıştığını savunan Sarı, görüşülen kanun teklifinin yalnızca fon vurgunundaki paraların tasfiye sürecine ilişkin yasal altyapı oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Siz kendi kadrolarınızı aklamaktan başka hiçbir yasal düzenleme yapmıyorsunuz. Bu gelen kanun maddesi sadece bu fon vurgunundaki paraların tasfiye süreciyle ilgili yasal bir altyapı oluşturuyor. Hangi süreçte engel oluyor? Hangi yapmış olduğunuz usulsüzlüğün, haksızlığın, kanunsuzluğun yeniden kanun zemininde, yargı ortamında değerlendirilebileceği bir yasal düzenleme var? Getirin dosyaları, getirin, burada hep birlikte, bütün partiler hep birlikte aklayalım, hem kamu vicdanı aklansın hem halkın gözü ve vicdanı önünde de sorumlular, suçlular yargılansın."

TEMELLİ: KANUN TEKLİFİ YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, halkı yanıltmamak için söz aldığını belirterek, görüşülen kanun teklifinin yapısal ve kurumsal sorunlara çözüm getirmediğini söyledi. Temelli, "Kanun teklifi diye anlatılan şey 9 maddeden, bilemediniz 11 maddeden oluşuyor ve yapısal ve kurumsal sorunlara hiçbir çözüm üretmiyor. Akbaşoğlu sürekli süreden yakınıyor, 'Sürem yok, sürem yok.' Meseleye yanıt verin, kanun teklifini inceleyin, onun üzerine konuşun" dedi.

Akbaşoğlu'na eleştirilerini sürdüren Temelli, "Siz uzun uzun bize savunma sanayisini anlatacağınıza meseleye girin artık. Meselenin ne kadar vahim olduğunun farkına varın ve o kanun teklifine gerçekten gidin, bakın, hangi meseleyi çözüyor, ben çok merak ediyorum" diye konuştu.

ÇÖMEZ: FATMA BETÜL SAYAN KAYA 2 MİLYAR 170 MİLYON LİRAYI İADE ETTİ Mİ?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon vurgununda götürüldüğünü söylediği paralar üzerinden iktidara tepki göstererek "Tam 188 tır dolusu para götürmüşler. Sadece eski bakan ve milletvekiliniz 2 kamyon dolusu para götürmüş. Hesap soruyoruz, nasıl gitti bu paralar? SPK neredeydi? BDDK neredeydi? BİST neredeydi? Maliye Bakanlığı neredeydi? MKK neredeydi? Tek tek hesap soruyoruz" dedi.

Yaşananları "kokuşmuş, çürümüş bir düzen" olarak nitelendiren Çömez, "Bu paralar nasıl gitti göz göre göre? Millet feryat ediyor, konuşmuyorsunuz. Gidin de fon vurgunundan vurgun yemiş, perişan olmuş insanlarla konuşun. 'Devlete güvendik' diyor, 'Devletin kurumlarına güvendik' diyor. Hesap vermek yerine burada başka şeyleri konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çömez, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında şu soruları yöneltti:

"Az önce size sordum: Fatma Betül Sayan Kaya 2 kamyon dolusu para götürmüş, 2 milyar 170 milyon lira, geri iade etti mi, etmedi mi? 2 katını iade etmesi lazım SPK yasasına göre. Az önce söyledim, 26 Eylül'de ona tedbir konuldu mu, konulmadı mı? 9 Ekim'de tedbir kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? 12 Ekim'de tedbir konuldu mu, konulmadı mı? 13 Ekim'de tekrar kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Bütün bunlara cevap verin, cevap vermezseniz belgeleri elimde. Niye bunları yapıyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz, Fatma Betül Sayan Kaya komisyona gelse soracağımız soruların altında kalacaksınız hepiniz."

AKBAŞOĞLU: 282 KİŞİ HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM YAPILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, grup başkanvekillerinin eleştirilerine yanıt verirken fon mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Akbaşoğlu, "Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu kamuoyu takdir ediyor. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı, bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi.

Deprem sonrası çalışmaları örnek gösteren Akbaşoğlu, "Biraz evvel anlattığım gibi, bakın böyleydi depremde, bakın böyle oldu maalesef... dolandırıcılık, milyonlarca vatandaşın mağduriyeti ama elhamdülillah bu şekilde biz hizmet ve eserlerimizi ürettik, depremin altında kalmadık. Hatay Büyükşehir Belediyesini o nedenle tercih etti milletimiz, sözümüzün eri olduğumuz için bu konuda bize teveccühte bulundu" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu'nun konuşması sırasında araya giren CHP'li Sarı, AK Parti Grup Başkanvekili'nin fon krizine ilişkin sorulara yanıt vermediğini söyledi.

AKBAŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SÖZLER

Genel Kurul'da sözlü tartışma ve bağırışlar devam ederken Akbaşoğlu, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na ilişkin "Bakın, 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık iki buçuk yılda. Bakın, biz bunları yaparken Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk, hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu, bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır" dedi.

Kimseyi korumadıklarını savunan Akbaşoğlu, "Biz kimseden korkmuyoruz, biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz, herkesten hesap soruyoruz, hesap sormaya devam edeceğiz. Bunu da çok iyi bildiğiniz için iftira siyaseti yapıyorsunuz. Bunun farkındasınız, biz de farkındayız ama Allah'ın izniyle sizin gibi olmayacak, sizin söylediğiniz gibi olmayacak, milletin dediği olacak" diye konuştu.

AK Partili Akbaşoğlu ile CHP'li Sarı arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Genel Kurul'a beş dakika ara verdi.