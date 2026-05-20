TBMM Genel Kurulu... Ak Parti ile CHP Arasında "Gençlik" Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in Gençlik Haftası'na ilişkin açıklamaları CHP sıralarının tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın genç işsizliği, yurt dışına göç ve tutuklanan gençler üzerinden yaptığı eleştiriler üzerine Genel Kurul'da karşılıklı atışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

Kanun teklifini görüşmelerine geçilmeden önce Adan, milletvekillerinin söz taleplerini karşıladı. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, gençlik haftasına ilişkin konuştu.

Aynı zamanda Türkiye'nin en genç milletvekili olan Aydemir, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programı hatırlattı. Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şahane tablonun ardından CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve bazı CHP'li milletvekilleri tarafından çeşitli eleştiriler ve olumsuz yorumlar yapıldı. Gençlerin bu programın bir parti programı olduğunu bilmediği, yalnızca konser için geldiği söylendi, gençlere karşı samimiyetsiz olduğumuz ve programın fiyasko olduğu ifade edildi. Şimdi, öncelikle şunu söylemek icap eder, gençlerin ücretsiz konser bahanesiyle kandırılabileceğini düşünmeniz bile gençlere ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor."

"BİZ BU PROGRAMA HAFTALAR ÖNCESİNDEN ÇAĞRI YAPTIK"

Bugün gençler bir kafeye gitmeden önce bile yorumlara bakıyor, araştırıyor, kararını öyle veriyor. Siz gerçekten, bu gençlerin otobüslere binip saatlerce başka bir şehre yol gittiğini ama nereye gittiğini bilmediklerini mi düşünüyorsunuz?

Biz, bu program için haftalarca çağrı yaptık. İşte, bakın, burada programdan önceki afişler ve Sayın Bakanlarımızın, Sayın Başkanlarımızın 'tweet'leri var; hepsinde AK Parti logosu var ve hepsinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı yazıyor. Zaten bu programı gençler için en cazip hale getiren şey de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmış olması. Ezcümle, bu programdan neredeyse tüm Türkiye'nin haberi oldu ama sanırım bir tek Sayın CHP Genel Başkanının ve yönetiminin olmadı. Şunu ifade etmekte fayda görüyorum, bugün Türkiye'de ortalama bir gencin bir etkinliğe katılma kriterlerinin, CHP Genel Merkezi'nin belediye başkanı adayı belirleme kriterlerinden daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Gazi Meclisimizin en genç milletvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Gençler istediğiniz zaman sokaklara çıkarıp polisin karşısına dikebileceğiniz, hoşuna gitmediğinde hedef gösterip ötekileştireceğiniz kitleler asla değildir. Gençler belediyelerde kurulan rüşvet ve yolsuzluk ağının ayakçılığını, çanta taşıyıcılığını yapacak kişiler değildir. Gençler kendisine yukarıdan bakanları da görüyor, yanında yürüyenin de kimler olduğunu biliyor. Kendini asli unsur yapanı da biliyor, dolgu malzemesi yapanı da biliyor; sloganı da ayırt ediyor, samimiyeti de ayırt ediyor. Sonuç olarak, gençler hangi programa gideceğini, hangi şölene katılacağını, hangi partinin etkinliğinde olacağını çok iyi biliyor."

"TWEET ATTIĞI İÇİN TUTUKLANAN GENÇLERDEN BAHSEDEBİLİYOR MU?"

Aydemir'in konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti sıraları arasında tartışma yaşandı. Başarır, gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, "Bir 'tweet' attığı için tutuklanan gençlerden bahsedebiliyor mu? Atanamayıp intihar eden öğretmenlerden bahsedebiliyor mu? Bu ülkedeki her 4 gençten 1'i umudu yurt dışında arıyor" dedi.

Başarır'ın konuşması sırasında AK Parti milletvekilleri tepki gösterirken, karşılıklı söz atışmaları yaşandı. Başarır, geçmişte başörtüsü yasağına karşı verilen mücadeleyi hatırlatarak, "90'lı yıllarda biz de o polisin karşısına dikildik, hak aradık" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yeniden söz alan Aydemir, eleştirilere yanıt vererek, "Bugün Genel Kurul kürsüsünde ben AK Parti'yi temsilen, Türkiye'nin en genç milletvekili olarak konuştum. Nice genç siyasete ilgi duyuyor, genç siyasette yetişiyor ancak baktığınız zaman burada siyasette daha nice gencin olmasını engelleyen sizlersiniz" dedi.

CHP sıralarına yönelik olarak "Kendi Gençlik Kolları Başkanınız bile bu kürsüde değilse demek ki siz bu listelerinizle bu gençlere yer vermediniz" ifadelerini kullanan Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları'nda yetişerek bugünlere geldiğini belirtti.

Genel Kurul'daki tartışma, milletvekillerinin karşılıklı sataşmalarıyla bir süre daha devam etti.