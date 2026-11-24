(TBMM) - Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri başsağlığı mesajlarını iletti. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, Hikmet Çetin'in vefat haberini üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yapmış olan Sayın Hikmet Çetin'in vefat haberini üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, mekanı cennet olsun diyorum" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Çetin'in Türk devletine ve siyasetine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Hepimizin büyüğü olan, hemşehrimiz olmasından gurur duyduğumuz, Türk devletine ve siyasetine birçok aşamada çok önemli katkılar sunmuş olan Sayın Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİYASETİNDE HEP MARKA OLDU"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da Çetin'in Türk siyasetinde önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Parlamentoya bu kadar uzun yıllar hizmet etmiş merhum Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Temsil ettiği bütün değerlerle Hikmet Çetin, Türk siyasetinde önemli bir isim oldu, hep bir marka oldu. Hem sevenlerinin hem Türk siyasetinin hem de milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da "Partimizde ve memleketimizde önemli görevler almış ve hizmetler üretmiş olan merhum Hikmet Çetin'e grubumuz adına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"DUAYEN SİYASETÇİ, DEVLET İNSANI"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Çetin'i "duayen siyasetçi ve devlet insanı" olarak nitelendirerek, "Ülkemize değerli hizmetleri bulunmuş Hikmet Çetin'i rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"DENEYİMLERİNDEN YARARLANDIĞIMIZ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Çetin'in Meclis Başkanlığı da yaptığını anımsatarak, "Kendisi bizim şahsen de iletişim içerisinde olduğumuz, her zaman büyüğümüz olan, anılarından, deneyimlerinden, öğütlerinden yararlandığımız bir büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çetin'in hem Türk siyasetinde hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinde önemli görevler üstlendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Çetin'in siyasi yaşamında diyaloğu ve müzakereyi esas alan bir siyasetçi olduğunu belirtti. Koçyiğit, Çetin'in, başlayan barış ve demokratik toplum sürecine de katkı sunduğunu belirterek, "Meclis Komisyonuna da gelip bu desteğini sözlü olarak ifade etmişti. Kendisini saygıyla andığımızı DEM Parti Grubu adına bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.