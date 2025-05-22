TBMM'de Kanun Teklifleri Görüşüldü: Belediye ve Barınma Düzenlemeleri - Son Dakika
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TBMM'de Kanun Teklifleri Görüşüldü: Belediye ve Barınma Düzenlemeleri

22.05.2025 22:32  Güncelleme: 23:08
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanun ve KHK'larda değişiklikler içeren kanun teklifi kabul edildi. Nüfusu 2 binin altındaki belediyeler köye dönüşecek, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar için düzenlemeler yapılacak.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti tarafından geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi nedeniyle yeniden yapılan düzenlemeler içeren teklifin, önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek

Belediye Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin dosya o ilin valisi tarafından kendi görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 binin üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Meskun sahası bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

"Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması" sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine atama

Kanun teklifiyle, Yükseköğretim Kanunu'nda da düzenlemelere gidiliyor. Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni aday seçimleri iki hafta içinde gerçekleştirilmezse, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından üye seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri sürecek.

Sendika ve konfederasyonlar, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım yapabilecek

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılacak düzenlemeye göre, sendika ile konfederasyonlar, yangın, su baskını, deprem gibi doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilecek.

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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