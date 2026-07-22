Anka Haber Ajansı 22 Temmuz Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 22 Temmuz Çarşamba Gündemi

22.07.2026 09:01  Güncelleme: 10:37
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TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları, TÜİK turizm verileri, CHP ve BBP toplantıları, torba kanun görüşmeleri ve Çankaya Belediye Meclisi toplantısı gibi siyasi ve ekonomik gelişmeler bugünkü gündemi oluşturuyor.

09.30 -10.30 - TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2026 yılı birinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Grup Başkanı ?Özgür Özel, AKMAN Hotel'de yapılacak "seçilmiş Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu" toplantılarına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 15.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası 3. Hat Açılışı" ile "İBB Kültür Hatıralar Bahçesinde Buluşma Sergisi"ne katılacak.

11.00 - Gazeteci Örsan Öymen, ölümünün 39. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - 15.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile ayrı ayrı bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine Başkan Vekili'ni seçmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Çankaya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 22 Temmuz Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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