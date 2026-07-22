Anka Haber Ajansı 22 Temmuz Çarşamba Gündemi

09.30 -10.30 - TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2026 yılı birinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Grup Başkanı ?Özgür Özel, AKMAN Hotel'de yapılacak "seçilmiş Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu" toplantılarına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 15.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası 3. Hat Açılışı" ile "İBB Kültür Hatıralar Bahçesinde Buluşma Sergisi"ne katılacak.

11.00 - Gazeteci Örsan Öymen, ölümünün 39. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - 15.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile ayrı ayrı bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine Başkan Vekili'ni seçmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...