TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu

24.12.2025 17:48  Güncelleme: 18:34
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin personel tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

TBMM'de çalışan stajyer çocuklara yönelik taciz skandalına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört kız çocuğunun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kız çocuklarının Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

"ÇOCUĞA KARŞI NİTELİKLİ TACİZ SUÇU İŞLENDİ"

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca çocuklarla iş yeri ve dışında davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis lokantasında staj yapan kız çocuklarının tacize uğramasına ilişkin detayları açıklayarak gündeme gelen iddiaları yanıtlamıştı.

Açıklamada, yürütülen idari ve adli soruşturmalar kapsamında 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarma, 2 personel hakkında ise disiplin cezası teklifi getirildiği, adli süreçte 4 tutuklama ve 1 adli kontrol kararı verildiği bildirilmişti.

Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sare2020 sare2020:
    ULKEYİ YONETEN KURUMUN MUTFAGİNDAKİ PİSLİĞE BAK AMK 11 1 Yanıtla
  • 205622 205622:
    yorumlar nerde editör gerçekleri halk yazar saklama paylaş 11 0 Yanıtla
  • tm2kc2qn4n tm2kc2qn4n:
    tacizciye namussuza hırsıza katile idam ! 7 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    bu ülkeyi 23 yıldır kim yönetiyor onları ise alan kim liyakat la mi mülakat la mi ise girdiler adalet bakanı ne dedi küçüğün rızası var öylemi senjnde rızan varsa halk ta sana aynisini yapsın 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Ey Hakim'ler en Üstten verin cezalarını 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
