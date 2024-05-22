TBMM'de Ticaret Kanunu Teklifi'nin İlk 10 Maddesi Kabul Edildi - Son Dakika
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TBMM'de Ticaret Kanunu Teklifi'nin İlk 10 Maddesi Kabul Edildi

TBMM\'de Ticaret Kanunu Teklifi\'nin İlk 10 Maddesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kanun teklifi, lisanslı depoculuk ücret tarifesine aykırı hareket edenlere, fahiş fiyat artışı yapanlara ve tüketiciye ulaşmayı engelleyenlere idari para cezaları getiriyor.

22.05.2024 01:47
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(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerineki görüşmeler tamamlandı. Ardından 24 maddeden oluşan kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddeler üzerine milletvekilleri söz alarak konuştu. İlk 10 madde, görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

Kanun teklifi özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek.

TBMM Başkanvekili Adan, Meclis Genel Kurul'unu bugün 14'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Ticaret Kanunu Teklifi'nin İlk 10 Maddesi Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de Ticaret Kanunu Teklifi'nin İlk 10 Maddesi Kabul Edildi - Son Dakika
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