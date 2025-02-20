TBMM'de TÜBİTAK Düzenlemeleri Kabul Edildi - Son Dakika
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TBMM'de TÜBİTAK Düzenlemeleri Kabul Edildi

TBMM, TÜBİTAK ve bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti. Cezalar artırıldı.

20.02.2025 00:26
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(TBMM) - TBMM'de görüşülen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Bazı Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Bazı Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Muhalefet milletvekilleri, görüşme sırasında yaptıkları konuşmalarda, teklifte yer alan maddelerin neredeyse tamamının AYM'nin iptal ettiği madddeler olduğunu vurguladı.

Teklifle Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak. TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek.

Teklife göre, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.

TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle neticelendirilmesinde karar vermeye devam edecek ancak Kanunda yer alan tutarlar değişecek. Yönetim Kurulu, tutarı 250 bin liraya kadar olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkili olacak. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında ve takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.

TÜBİTAK'a yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyet, kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, gelir ve kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine geçecek diğer vergilerden, kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaf olacak.

Kaynak: ANKA

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