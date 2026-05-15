TBMM'deki Cinsel İstismar Davası

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada savcı, 5 sanık hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının üçüncü duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Ramazan Çetin duruşma salonunda hazır bulunurken tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu SEGBİS üzerinden bağlandı.

"BEN MESAJ ATARKEN STAJYER DEĞİLDİ"

Savunma yapan sanık Çetin, beraatini istedi. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, "Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yanıma yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

SEGBİS üzerinden savunma yapan Halil İlker de "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. İşimden oldum. Çoluk çocuğum perişan oldu" iddiasında bulundu. Taraf avukatları, müvekkilleri hakkında tuttukluluktaki sürelerin gözönünde bulundurularak tahliye talep etti.

"SANIK DURMUŞ'UN İFADELERİ CEZADAN KURTULMAK İÇİN"

Mağdur kız çocuğunun annesi E.D'nin avukatı ise savunmasında, "Bir kısım sanıklar suçlarını kabul etmişlerdir. Sanık Durmuş'un ifadeleri ise cezadan kurtulmak içindir. İşten kurtulmak amacıyla stajyer S'nin yakınlaştığını söylemiştir. Oysa bilirkişi raporlarında sanığın yaklaştığı kaydedilmiştir. Öte yandan bir tanığın da stajyer S'yi kendi listesine aldırttığı ifade edilmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" beyanında bulundu.

"MÜVEKKİLİMİZ SUÇ ŞÜPHESİ ALTINDA DAHİ DEĞİLDİR"

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu da "İsnat edilen suçu kabul etmiyorum. Bir kız babası olarak, milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Uğurlu'nun avukatı ise "Vekilimiz hakkında suçu işlediğine dair şüphe dahi oluşmamıştır. Bu yüzden müvekkilimiz suç şüphesi altında dahi değildir. Tahliyesini talep ederiz. Ölçülülük ilkesinden de son derece uzaklaşılmıştır. Herhangi bir adli kontrol tedbirinin de uygulanmasını kabul ederiz" beyanında bulundu.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI

Tutuklu sanık Recep Seven, üzerime atılı suçlamayı kabul etmedi ve tahliyesini istedi. Avukatı da "Kamera kayıtlarında Recep Seven'in bir cinsel içerikli davranışı bulunmamıştır. 6 aydır tutukludur ve artık çıkarılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı her bir sanık için "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ceza istedi.

"KAMU GÖREVİ VE HİZMET İLİŞKİSİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN FAYDALANILDI" DEĞERLENDİRMESİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, TBMM mutfağında stajyer olarak bulunan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirerek cezalarda artırım talep etti. Sanıklar hakkında en az 4 buçuk yıldan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından ara karar kuran hakim sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı taraflara süre verdi. Sonraki duruşma 5 Haziran'a ertelendi.