TBMM'deki Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'deki Cinsel İstismar Davası

15.05.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı, sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Dava süreci devam ediyor.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada savcı, 5 sanık hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının üçüncü duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Ramazan Çetin duruşma salonunda hazır bulunurken tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu SEGBİS üzerinden bağlandı.

"BEN MESAJ ATARKEN STAJYER DEĞİLDİ"

Savunma yapan sanık Çetin, beraatini istedi. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, "Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yanıma yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

SEGBİS üzerinden savunma yapan Halil İlker de "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. İşimden oldum. Çoluk çocuğum perişan oldu" iddiasında bulundu. Taraf avukatları, müvekkilleri hakkında tuttukluluktaki sürelerin gözönünde bulundurularak tahliye talep etti.

"SANIK DURMUŞ'UN İFADELERİ CEZADAN KURTULMAK İÇİN"

Mağdur kız çocuğunun annesi E.D'nin avukatı ise savunmasında, "Bir kısım sanıklar suçlarını kabul etmişlerdir. Sanık Durmuş'un ifadeleri ise cezadan kurtulmak içindir. İşten kurtulmak amacıyla stajyer S'nin yakınlaştığını söylemiştir. Oysa bilirkişi raporlarında sanığın yaklaştığı kaydedilmiştir. Öte yandan bir tanığın da stajyer S'yi kendi listesine aldırttığı ifade edilmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" beyanında bulundu.

"MÜVEKKİLİMİZ SUÇ ŞÜPHESİ ALTINDA DAHİ DEĞİLDİR"

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu da "İsnat edilen suçu kabul etmiyorum. Bir kız babası olarak, milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Uğurlu'nun avukatı ise "Vekilimiz hakkında suçu işlediğine dair şüphe dahi oluşmamıştır. Bu yüzden müvekkilimiz suç şüphesi altında dahi değildir. Tahliyesini talep ederiz. Ölçülülük ilkesinden de son derece uzaklaşılmıştır. Herhangi bir adli kontrol tedbirinin de uygulanmasını kabul ederiz" beyanında bulundu.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI

Tutuklu sanık Recep Seven, üzerime atılı suçlamayı kabul etmedi ve tahliyesini istedi. Avukatı da "Kamera kayıtlarında Recep Seven'in bir cinsel içerikli davranışı bulunmamıştır. 6 aydır tutukludur ve artık çıkarılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı her bir sanık için "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ceza istedi.

"KAMU GÖREVİ VE HİZMET İLİŞKİSİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN FAYDALANILDI" DEĞERLENDİRMESİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, TBMM mutfağında stajyer olarak bulunan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirerek cezalarda artırım talep etti. Sanıklar hakkında en az 4 buçuk yıldan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından ara karar kuran hakim sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı taraflara süre verdi. Sonraki duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'deki Cinsel İstismar Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'deki Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.