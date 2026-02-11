Meclis'teki Yemin Kavgası... Yaralanan CHP'li Mullaoğlu: Babası Yaşında Bir İnsana Vurmak, Siyasetin Ötesinde Bir Durumdur

(ANKARA) - Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında çıkan kavgada yaralanan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Osman Gökçek ve yaklaşık 10 milletvekilinin Mahmut Tanal'a yönelik müdahalede bulunduğunu gördüm. Biz de Mahmut Abiyi korumak için gerekli müdahaleyi yaptık. Babası yaşında bir insana vurmak, siyasetin ötesinde bir durumdur. Türk kültüründe, Anadolu geleneğinde böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in TBMM'de düzenlenen yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında yaşanan kavga sonucu yaralanan milletvekilleri tedbir amaçlı olarak Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tetktikleri yapıldıktan sonra hastaneden ayrılan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, hem sağlık durumunu hem de Meclis'teki kavgayı anlattı. Mullaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an sağlık durumlarımız iyi, çok şükür. Bende ciddi bir durum yok. Sadece burnuma hafif bir darbe aldım. Mahmut Abinin ise darbe aldığı için ihtiyaten bir gün müşahede altında kalması uygun görüldü. Durum bu şekilde."

Türk siyasi tarihinde belki de bir ilk yaşadık. Bir bakanın bu şekilde yemin ediyor olması utanç vesilesidir. Biz de bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu Sayın Grup Başkanvekilimiz aracılığıyla dile getirdik. Halihazırda bir başsavcının doğrudan siyasi bir makam olan Adalet Bakanlığı'na atanması kabul edilemez. Anayasa daha önce birçok kez ihlal edildi; bunun da Anayasa'ya aykırı olduğunu tekrar ifade ettik. Bir usul tartışması açmak istedik.

O sırada AK Parti Grubu tarafından bir hareketlilik yaşandı. Mahmut Tanal, Meclis Başkanına ilgili tüzük maddesini göstererek tartışmaya katılmak isterken, bir anda Osman Gökçek ve yaklaşık 10 milletvekilinin Mahmut Tanal'a yönelik müdahalede bulunduğunu gördüm. Biz de Mahmut Abiyi korumak için gerekli müdahaleyi yaptık.

"Yaşananları halkımıza şikayet ediyoruz"

Babası yaşında bir insana vurmak, siyasetin ötesinde bir durumdur. Türk kültüründe, Anadolu geleneğinde böyle bir şey kabul edilemez. Meclis'te farklı düşünebilirsiniz; biz zaten düşüncelerimizi ifade etmek için oradayız. Mahmut Tanal itiraz eder, biz itiraz ederiz; buna tahammül etmek zorundasınız. Buna tahammül edemeyip saldırıya başvurmak kabul edilemez. Yaşananları halkımıza şikayet ediyoruz.

Biz her türlü bedeli öderiz. Bizim derdimiz, hükümetin Anayasa çerçevesinde ve hukuk sınırları içinde ülkeyi yönetmesidir. 19 Mart'ta Sayın İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik uygulamaları kabul etmek mümkün değildir. İstanbul'da bir hakim, Anayasa'da ve yasada olmayan bir uygulamaya karar veriyor; Hakimler ve Savcılar Kurulu herhangi bir işlem yapmıyor. Sayın Gürlek'in başsavcı olarak yetkilerini aşarak, delile dayanmayan iddialarla soruşturmalar yürüttüğünü ve örneğin Zeydan Karalar hakkında ciddi delil olmaksızın işlem yaptığını görüyoruz.

"Halk bizi seçti ve biz bu yanlışları dile getirmek zorundayız"

Ailelere kadar uzanan uygulamalar söz konusu. Aileler dağıtılmaya çalışılıyor. Halk bizi seçti ve biz bu yanlışları dile getirmek zorundayız. Bu yanlışları dile getirdiğimiz için saldırıya uğrayacaksak, bunu da göze alırız. Bu yola çıkarken zaten korkmadık. Başımıza ne gelirse gelsin, halkın menfaatini, hukuku ve Anayasa'yı savunmaya devam edeceğiz. AK Parti ne yaparsa yapsın, biz doğru bildiğimizi yapmaya çalışacağız. İtirazları varsa bunu ifade etmeleri gerekir; şiddet yoluyla karşılık vermek asla kabul edilemez. Ancak biz de sokaktan içinden geliyoruz. Hangi yöntemle siyaset yapmayı tercih ediyorlarsa, biz buna hazırız."