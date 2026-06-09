TBMM'den CHP'ye Güvenlik Uyarısı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından hem CHP Genel Başkanlığı'na hem de CHP Grup Başkanlığına gönderilen yazıda, grup toplantısına "ciddi güvenlik riski" nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan bugün saat 13.30'daki CHP grup toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açkılamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na aşağıdaki yazıyı göndermiştir:"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası 'Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür' hükmünü amirdir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkür hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."