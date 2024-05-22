TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurdu - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurdu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya\'nın Filistin\'i tanıyacağını duyurdu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasına ilişkin, bölgede barışın tesisi, katliamların durması ve İsrail'in faaliyetlerinin durdurulması arzusunu dile getirdi. Oktay, Norveç'in başkenti Oslo'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gitti ve burada yoğun temaslarda bulunacaklarını belirtti.

22.05.2024 23:05
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasına ilişkin, "Bizim arzumuz bir an önce bölgede barışın tesisi, katliamların durması, insanlık suçunun ve soykırıma varan İsrail'in faaliyetlerinin bir an önce durdurulması." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleriyle birlikte Norveç'in başkenti Oslo'ya gelen Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak yarın burada yoğun temaslarda bulunacaklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına, soykırıma varan faaliyetlerine "dur" demek için daha önce Nordik ülkeleri, Benelüks ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı temas grubuyla Türkiye olarak yoğun temaslar yürüttüklerini belirten Oktay, Norveç'in de içinde bulunduğu bu grupla sorunun çözümü için 3 noktada buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi katliamların bir an önce durdurulması ve kalıcı barış anlaşmasının temini. İkincisi insani yardımların çok hızlı bir şekilde devamı ve süreklilik arz edecek şekilde Gazze'nin içine sadece gıda değil her türlü yardımın sağlanması. Hepsinden daha önemlisi ve kalıcı çözüm anlamında da iki devletli bir çözüm. İki devletli çözüm sadece Filistin'in değil, İsrail'in de aynı zamanda güvenliği için olmazsa olmaz bir çözüm. Birleşmiş Milletler parametrelerinde iki devletli bir çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan bir devleti çözüm olarak biz Türkiye olarak ısrarla ifade ediyorduk.

Norveç'in başta ılımlı mesajları vardı. Sonra İsrail'in katliamlarının çok yoğun şekilde devam etmesiyle özellikle bölgede barışın tesisine ilişkin Filistin'e yönelik katliamların durdurulmasına ilişkin ılımlı mesajlar daha da artmaya başlamıştı ve Norveç'in öncülüğünde bugün açıklanmış durumda. Norveç'in İspanya ve İrlanda ile de çok yakın temas halinde olduğunu biliyoruz. Biz de Türkiye olarak İspanya ve İrlanda ile temas halindeyiz."

Oktay, "Bizim arzumuz bir an önce bölgede barışın tesisi, katliamların durması, insanlık suçunun ve soykırıma varan İsrail'in faaliyetlerinin bir an önce durdurulması. Bu hem İsrail'in hem Filistin'in geleceği için olmazsa olmaz. Bunun aynı zamanda bölgesel barışa ve kalkınmaya da katkıları olacak." dedi.

Yarın Oslo'da komisyon ve yetkililerle yoğun temaslarda bulunacaklarını belirten Oktay, "Biz bunları daha detaylı olarak yarın burada muhataplarımızla görüşüyor olacağız. Ümit ediyoruz ki daha ileri aşamalarla ilgili Türkiye-Norveç ilişkilerini, bu çerçevede de Nordik ülkeleri ile Türkiye ilişkilerini, parlamenter diplomasiyi de değerlendirerek bir aşama daha öteye götürmeyle ilgili tüm komisyon üyelerimizle birlikte (çalışmayı) devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurdu - Son Dakika

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