TBMM eski başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesini anlattı

TBMM eski başkanı İsmail Kahraman, ihanet gecesini anlattı
RİZE - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde meclisin içerisinde yaşananları Rizelilere anlattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleyişiye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.
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