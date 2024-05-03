TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararını kınadı - Son Dakika
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TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararını kınadı

TBMM, Fransa Ulusal Meclisi\'nin Asuriler ve Keldaniler\'e ilişkin kararını kınadı

TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edilerek karar kınandı. Tezkereye ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen kararın hukuki ve tarihi temelden yoksun olduğu ve esefle kınandığı belirtildi. Parlamentoların tarihten düşmanlık çıkarmak yerine dostluk ve işbirliğini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

03.05.2024 01:03
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TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edilerek karar kınandı.

Tezkereye ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararında, Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararın, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan bir karar olduğu gerekçesiyle esefle ve şiddetle kınandığı bildirildi.

Kararda, "Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddiaların bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi.

Kararda, parlamentoların tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğinin düşünüldüğü ve başka ülkelerin tarihi konusunda karar almanın, başka ulusları yargılamaya kalkmanın parlamentoların görevi olmadığı belirtildi.

Parlamentoların kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamayacağı ifade edilen kararda, "Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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