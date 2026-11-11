TBMM Genel Kurulu... Bülent Kaya'dan AK Partili İpek'e: Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor? - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... Bülent Kaya'dan AK Partili İpek'e: Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor?

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TBMM Genel Kurulu... Bülent Kaya\'dan AK Partili İpek\'e: Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor?
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Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon soruşturmasına ilişkin Meclis araştırması önergesinin görüşmeleri sırasında, kulislerde soruşturma kapsamında listelerde adı geçen kişilerin konuşulduğunu belirtmesi üzerine AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler" açıklamasını hatırlatan Kaya, İpek'e hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanına bir sorun hiç o ummadığı isimler kimler? Siz Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz itiraz etmeyin, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor?" diye seslendi.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon soruşturmasına ilişkin Meclis araştırması önergesinin görüşmeleri sırasında, kulislerde soruşturma kapsamında listelerde adı geçen kişilerin konuşulduğunu belirtmesi üzerine AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler" açıklamasını hatırlatan Kaya, İpek'e hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanına bir sorun hiç o ummadığı isimler kimler? Siz Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz itiraz etmeyin, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor?" diye seslendi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Yeni Yol Grubu'nun "sermaye piyasalarında yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve haksız kazanç faaliyetleriyle bağlantılı siyasi isimlerin ve kamu görevlilerinin tespit edilmesi" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin görüşmeleri esnasında muhalefet milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında "oylama" tartışması yaşandı.

Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerinde fon soruşturması kapsamında listelerde adı geçenlerin konuşulduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore dönüşü fon krizine yönelik yaptığı, "Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor" açıklamasını hatırlattı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise, Kaya'nın kulislerde listelerin konuşulduğuna ilişkin sözlerine, "Kim konuşuyorsa söyle onu. Sallayıp duruyorsun. Kim konuşuyorsa isim ver" dedi. Bunun üzerine Bülent Kaya, iktidar sıralarına seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanına bir sorun hiç o ummadığı isimler kimler? Siz Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz itiraz etmeyin, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor isimleri ya, ben konuşmuyorum, siz niye gocunuyorsunuz? Bana laf yetiştireceğine bu soygunu yapanların peşine düş" karşılığını verdi.

Yeni Yol Grubu'nun önergesi üzerine AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel konuştu. Suçtan kazanç olmayacağını vurgulayan Yüksel, "Her kuruşun izi sürülecek, önce mağdura dönecektir. Türkiye bu yapılar için güvenli bir liman asla olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu süreçte en küçük bir taviz ve tavsama olmayacaktır. Sermaye piyasalarımız işlemekte, denetim mekanizmalarımız çalışmakta ve adli makamlarımız hukuka aykırı işlemlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Burada hukuk devletinin eli vatandaşımızın cebine uzanan tüm suç odaklarının yakasındadır" dedi.

Yeni Yol Grubu'nun önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

ÖNERGENİN GÖRÜŞMELERİ ESNASINDA USUL VE OYLAMA TARTIŞMASI

Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın önergenin oylamasında "kabul edilmemiştir" demesi üzerine muhalefet milletvekilleri usulden itiraz etti.

Usulden itiraz eden Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İç Tüzük'ün Genel Kurul çalışmaları esnasında oturumu yöneten Başkan'a görevler yüklediğini söyleyerek, "Katip Üyeler arasında bir ihtilaf varsa siz Başkan olarak o ihtilafı görmemezlikten gelemezsiniz. Dolayısıyla, burada Katip Üyemiz itiraz ettiği an ikiye ayırıp saymayı emrediyor İç Tüzük size ama siz bunu yerine getirmek yerine 'Ben bir kere bu şekilde dedim' deyip, geçen haftaki nöbetinizde de aynı şeyi yaptınız ve orada da size ifade etmiştim, aynı tutumunuzu devam ettiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın konuşmasının ardından muhalefet milletvekilleri, önerge üzerine elektronik oylama yapılmasını talep etti. Başkanvekili Yusuf Beyazıt, "Ben sizin dediğinizi anladım. Ben de usul noktasında İç Tüzük'e göre fikrimi söylüyorum, doğru söylüyorsunuz ama diyorum ki ben oylamayı o anda yaptım, oylama yapıldıktan sonra Katip Üyeler, bana itirazlarını söyleyebilirlerdi, değerlendirebilirlerdi" demesinin ardından Katip Üye Nermin Yıldırım Kaya da, "Başkanım, görürken zaten biz baktık, tartışma var dedik" dedi. Milletvekillerinin talebi üzerine Genel Kurul'da usul tartışması açıldı.

Milletvekillerinin lehte ve aleyhte konuşmalarının ardından Başkanvekili Beyazıt, "Oylama yaparken bu gruba hassaten baktım, siz de benim baktığımı bugün gördünüz, ondan sonrasında da 'Kabul edenler... Etmeyenler...' diye baktım ama bundan sonrasındaki olaylarda da sizin uyarılarınız noktasında daha dikkatli olarak hareket edilir diyor, hepinize teşekkür ediyorum" diyerek tartışmayı sonlandırdı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu... Bülent Kaya'dan AK Partili İpek'e: Sayın Cumhurbaşkanının o ummadığı isimlerden biri değilseniz, bırakın o ummadığı isimler konuşsun, size ne oluyor? - Son Dakika
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