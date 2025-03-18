TBMM Genel Kurulu İmamoğlu Tartışmalarıyla Kapatıldı

(TBMM) - İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nundiplomasını iptal kararının ardından gergin geçenTBMM Genel Kurulu görüşmeleri, toplantı yeter sayısının üçüncü kez bulunamamasının ardından yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi planlanan TBMM Genel Kurulu, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali kararının ardından gergin geçti. CHP milletvekillerinin kürsü işgali ve slogan atmasının ardından üçüncü kez bulunamayan toplantı yeter sayısı nedeniyle, Genel Kurul yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı.