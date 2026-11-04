TBMM Genel Kurulu... Leyla Şahin Usta: "COP31'e İsrail davet edilmedi" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... Leyla Şahin Usta: "COP31'e İsrail davet edilmedi"

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TBMM Genel Kurulu... Leyla Şahin Usta: "COP31\'e İsrail davet edilmedi"
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TBMM Genel Kurulu... Leyla Şahin Usta: "COP31\'e İsrail davet edilmedi"
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, COP31'e İsrail'in davet edildiği yönündeki iddiaları reddederek, "Böyle bir davetin kesin ve kati bir dille olmadığını söyleyerek bu yanlışı da düzeltmek istiyorum" dedi.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, COP31'e İsrail'in davet edildiği yönündeki iddiaları reddederek, "Böyle bir davetin kesin ve kati bir dille olmadığını söyleyerek bu yanlışı da düzeltmek istiyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçilmeden önce partilerin grup başkan ve başkanvekillerine yerinden söz verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuşmasında öncelikle Ankara'nın ev sahipliğinde 30 Ekim'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne değindi. Zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendiğini hatıratan Usta, Cumhuriyet'in 103'üncü yılının kutlandığı günlerde Türk dünyasının liderlerinin Ankara'da ağırlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Türk dünyasıyla ilişkilerin tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik, siyasi, ticari, teknolojik ve stratejik boyutları bulunduğunu ifade eden Usta, Orta Asya'dan Kafkasya'ya uzanan coğrafyada ticaret yolları, enerji hatları, ulaştırma koridorları ve dijital bağlantılar bakımından önemli fırsatlar olduğunu kaydetti. Usta, zirvenin ardından imzalanan ortak bildirinin iş birliğinin kurumsal ve stratejik zeminde geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Tarım desteklerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Usta, 2026 yılı bütçesinde tarımsal destekler için 167,6 milyar lira ayrıldığını söyledi. Temel destek, planlı üretim, gübre, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, hayvancılık, arıcılık, çiğ süt, su ürünleri yetiştiriciliği ve kırsal kalkınma gibi alanlarda destek ödemelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bitkisel üretim destekleri kapsamında temel destek olarak 44,6 milyar lira, planlı üretim desteği olarak 35 milyar lira olmak üzere toplam 79,6 milyar liranın mart ve nisan aylarında ödendiğini aktaran Usta, 7 Ağustos 2026 itibarıyla toplam 107,7 milyar lira ödeme yapıldığını ve bütçenin yüzde 64'ünün kullanıldığını kaydetti. Usta, tarımsal destek ödemelerinin nakit programları çerçevesinde yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

"'YOLDAKİ İŞARETLER' KİTABININ TOPLATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Usta, Seyyid Kutub'un "Yoldaki İşaretler" kitabının toplatıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti. 2024 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kitabın DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına yönelik inceleme talep edildiğini, bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını anlattı.

İncelemenin 16 Ekim 2026 tarihinde karara bağlandığını belirten Usta, kararda kitabın söz konusu örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığının ifade edildiğini ve dağıtım ya da toplatma yasağı kararı alınmadığını söyledi. Usta, "Bu, anladığım kadarıyla, kamuoyunda sanki yeni bir karar çıkarılmış ve kitap toplatılıyormuş gibi bir algıya sebep oldu. Bu gerçeği paylaşmak ve düzeltmek istedim" dedi.

COP31'e İsrail devletinin davet edildiği yönündeki iddialara da değinen Usta, bu yönde bir davetin söz konusu olmadığını söyledi. Leyla Şahin Usta, "Böyle bir davetin kesin ve kati bir dille olmadığını söyleyerek bu yanlışı da düzeltmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Tbmm Genel KuruluLeyla Şahin UstaAK PartiGüncelİsrailCOP31Son Dakika

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