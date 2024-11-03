TBMM Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi Görüşmeleri Başlıyor

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 9. yargı paketi görüşmeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonuna bu hafta da devam edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel olan düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri 5 Ekim Salı günü saat 15.00'te devam edecek. Paketin geneli üzerine konuşmalar tamamlanırken, maddelere geçilmesi ve hafta içerisinde görüşmelerin tamamlanması planlanıyor.

Meclis tatile girmeden önce TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Komisyon gündemleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 5 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 Kasım'da ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunun Görüşülmesi amacıyla basına kapalı toplantı yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partiler grup toplantıları düzenlenecek. CHP'nin grup toplantısının, Genel Başkan Özgür Özel'in, tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret durumuna göre, İstanbul'da da yapılabileceği öğrenildi.