TBMM İdari Kadrolara 157 İşçi Alacak

TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova'da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu. Alımlar için 28 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. 24 Nisan'da noter huzurunda TBMM'de çekilecek kura, internet üzerinden takip edilebilecek.
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 157 işçi alacağı duyurusu yaptı. TBMM'de 24 Nisan'da kura çekimi usulüyle yapılacak alımların son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olarak duyuruldu. Duyuruya göre, 2 aşçı, 14 bahçıvan, 29 bulaşıkçı, 1 dönerci, 3 el dekor süslemecisi, 1 antrenör, 71 garson, 1 kebapçı, 2 kuaför, 2 pideci, 1 pizzacı, 3 resepsiyon görevlisi, 5 taşıma işçisi ve 22 temizlik işçisi alınacak. Alınacak işçiler, Ankara ile TBMM'nin tesislerinin bulunduğu İstanbul ve Yalova'da görevlendirilecek.
Branşlara göre alım sayıları ile branşlara göre başvuru şartlarının yer aldığı duyuruya göre, dönercilik için en az iki yıllık mesleki tecrübesi olan lise mezunu olmak; fitness alanında fiilen antrenörlük için fiilen bir yıl fitness alanında çalışmış olmak gerekecek.
Kebapcı ve pideci alımında ise 2 yıl bu alanlarda deneyimi bulunmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı bulunuyor. Duyuruya göre, 67 garson, iki kuaför, 5 taşıma işçisi, 29 bulaşıkçı, 14 bahçıvan alımı yapılacak.
Başvuru yapacaklar için açıklanan genel şartlar ise şöyle:
"Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak."
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