TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz - Son Dakika
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TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı: İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, konuyu her yönüyle araştıracaklarını ve ihmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Uslu, maden sahasında arama çalışmalarının devam ettiğini ve 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Ayrıca, komisyon olarak hem toprak altında bulunan hem de vefat eden işçilerin yakınlarını ziyaret ettiklerini ve çalışmaların 3 ay daha uzatılabileceğini söyledi. Uslu, raporlarında insan ve çevre odaklı bir madencilik anlayışının nasıl kurgulanabileceğine dair önemli bölümler ve teklifler olacağını belirtti.

08.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
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TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin, "Konuyu her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Uslu ve beraberindeki heyet, Vali Hamza Aydoğdu ile altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçilerden Ramazan Çimen'in İliç merkezdeki İbrahim Çeçen Mahallesi'nde bulunan babaevini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

Uslu, taziye ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere, komisyon olarak İliç'teki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Maden sahasında arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Uslu, "Şu ana kadar 4 kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Dün sahada da gördük. Yoğun bir şekilde 7/24 başta AFAD, sayın valimiz, valiliğimiz, ilgili kurumlar, STK'ler destek vererek oradaki çalışmalara devam ediyorlar." diye konuştu.

Komisyon olarak hem toprak altında bulunan hem de vefat edenlerin yakınlarının tamamını ziyaret ettiklerini dile getiren Uslu, "Hem onlara başsağlığı dilleğinde bulunuyoruz hem de kaza sonrası ve kaza sırasındaki süreçlerle ilgili de kendilerinden bilgi alıyoruz. Ankara'ya döndükten sonra da komisyonumuz çalışmaya devam edecek. Çalışma süremiz 3 ay ancak genel kurulun kararı ile 1 ay daha uzatılabilir." ifadelerini kullandı.

"Önce insan, önce çevre sonra madencilik diyoruz"

Uzatılma ile 3 aylık daha çalışma süreleri olduğuna değinen Uslu, şunları kaydetti:

"Konuyu her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz. Tabii bundan sonra bu tür kazalar olmasın, olmaması için neler yapılması gerekiyor, hangi tür tedbirler alınması gerekiyor, onlar üzerinde de çalışıyoruz. Önce insan, önce çevre sonra madencilik diyoruz. İnsanı ve çevreyi önceleyen bir madencilik anlayışı bundan sonra nasıl kurgulanabilir bu konuda da inşallah raporumuzda önemli bölümler ve teklifler olacak. Ardından raporumuzu Genel Kurula ve ilgili kurumlara sunacağız."

Kaynak: AA

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