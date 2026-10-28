TBMM Komisyon Başkanı Gürcan, Eskişehir'de spor camiası ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Komisyon Başkanı Gürcan, Eskişehir'de spor camiası ve öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Komisyon Başkanı Gürcan, Eskişehir\'de spor camiası ve öğrencilerle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de STK temsilcileri, spor camiası, parti teşkilatı ve üniversite öğrencileriyle buluştu. Görüşmelerde sporun gelişimi, gençlerin sportif faaliyetlere katılımı ve bağımlılıkla mücadele ele alındı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, spor camiası, parti teşkilatı üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında gerçekleştirdiği program kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Bir organizasyon firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çoban ile görüşen Gürcan, kick boks antrenörü Cenk Aygün ile milli takım antrenörü ve Profesyonel Şube Kurulu Üyesi Erdinç Aygün'ü de ağırladı.

Görüşmelerde sporun gelişimi ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Medeniyet Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Arslan Karadayı ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Gürcan, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yeşilay heyetiyle yapılan görüşmede bağımlılıkla mücadele, koruyucu ve önleyici faaliyetler ile çocukların ve gençlerin sağlıklı bir çevrede yetişmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gürcan, geçmiş dönem Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Sarıkaya ile de bir araya geldi.

Görüşmede engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ve merkezin yapılanma süreci ele alındı.

AK Parti Tepebaşı Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Akçay'ı da kabul eden Gürcan, teşkilatın kuruluş döneminden bugüne yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.

İl Başkanlığındaki temaslarının ardından AK Parti Eskişehir İl Kadın Kollarını ziyaret eden Gürcan, teşkilat mensuplarıyla görüştü. Kadınların siyasi ve toplumsal hayattaki rolüne değinen Gürcan, kadın kollarının çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Üniversite öğrencileriyle buluştu

Gürcan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesinde faaliyet gösteren Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurtta kalan üniversite öğrencileriyle çay sohbetinde bir araya gelen Gürcan, gençlerin eğitim hayatları, gelecek hedefleri ve beklentileri hakkında sohbet etti.

Gençlerin kendilerini geliştirmelerinin ve eğitimlerini kararlılıkla sürdürmelerinin önemini vurgulayan Gürcan, öğrencilerin öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Gürcan'ın ziyaretine TÜRGEV Yurtlar Müdürü Sümeyra Yurt, Saliha Altınışık, Betül Kır ve yurt müdürü Fatma Kahraman da katıldı.

Gürcan, gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaret ve görüşmelerin ardından programını tamamladı.

Kaynak: AA
MilletvekiliAyşen GürcanEskişehirAK PartiPolitikaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:01:05. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM Komisyon Başkanı Gürcan, Eskişehir'de spor camiası ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei