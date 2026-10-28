TBMM Komisyon Başkanı Gürcan, Eskişehir\'de spor camiası ve öğrencilerle buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, spor camiası, parti teşkilatı üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında gerçekleştirdiği program kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Bir organizasyon firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çoban ile görüşen Gürcan, kick boks antrenörü Cenk Aygün ile milli takım antrenörü ve Profesyonel Şube Kurulu Üyesi Erdinç Aygün'ü de ağırladı.

Görüşmelerde sporun gelişimi ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Medeniyet Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Arslan Karadayı ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Gürcan, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yeşilay heyetiyle yapılan görüşmede bağımlılıkla mücadele, koruyucu ve önleyici faaliyetler ile çocukların ve gençlerin sağlıklı bir çevrede yetişmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gürcan, geçmiş dönem Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Sarıkaya ile de bir araya geldi.

Görüşmede engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ve merkezin yapılanma süreci ele alındı.

AK Parti Tepebaşı Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Akçay'ı da kabul eden Gürcan, teşkilatın kuruluş döneminden bugüne yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.

İl Başkanlığındaki temaslarının ardından AK Parti Eskişehir İl Kadın Kollarını ziyaret eden Gürcan, teşkilat mensuplarıyla görüştü. Kadınların siyasi ve toplumsal hayattaki rolüne değinen Gürcan, kadın kollarının çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Üniversite öğrencileriyle buluştu

Gürcan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesinde faaliyet gösteren Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurtta kalan üniversite öğrencileriyle çay sohbetinde bir araya gelen Gürcan, gençlerin eğitim hayatları, gelecek hedefleri ve beklentileri hakkında sohbet etti.

Gençlerin kendilerini geliştirmelerinin ve eğitimlerini kararlılıkla sürdürmelerinin önemini vurgulayan Gürcan, öğrencilerin öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Gürcan'ın ziyaretine TÜRGEV Yurtlar Müdürü Sümeyra Yurt, Saliha Altınışık, Betül Kır ve yurt müdürü Fatma Kahraman da katıldı.

Gürcan, gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaret ve görüşmelerin ardından programını tamamladı.