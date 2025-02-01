TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırıyor - Son Dakika
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TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırıyor

TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırıyor

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı İshak Şan, özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması için önemli açıklamalarda bulundu. Şan, 'masum bebeklerimizin canına kast eden bir suç örgütü' olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki denetim ve düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı.

01.02.2025 10:58  Güncelleme: 11:02
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile komisyon üyeleri Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti. Burada konuşan Şan "Ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kast eden insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır. Bu çete devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir" dedi.

TBMM tarafından bazı özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyeleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner dün saat 20.00'da İstanbul'daki Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti.

'BEBEK ÖLÜMLERİ TOPLUMUMUZDA DERİN ÜZÜNTÜYE YOL AÇMIŞTIR'

Burada konuşan komiyon başkanı İshak Şan "Son dönemde bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri toplumumuzda derin bir üzüntüye yol açmıştır. Bu konunun tüm boyutlarını ayrıntılı şekilde ele almak, gereken tedbirleri belirlemek ve benzeri olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi parti gruplarının önergeleri ile meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Komisyonun faaliyet alanının kapsamı adından da anlaşılacağı üzere; 'Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi' olarak kararlaştırılmıştır" dedi.

'KİMİN SORUMLULUĞU VARSA YARGI ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR'

Şan, "Ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kast eden insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır. Bu çete devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu ağır insanlık suçu karşısında herkesin gerekli hassasiyeti gösterdiğine dair şüpheniz olmasın. Bu meselede kimin sorumluluğu varsa yargı önünde hesabını verecektir" şeklinde konuştu.

'MAĞDUR AİLELERİMİZLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Şan, "Şunun özellikle bilinmesini isterim ki; Araştırma Komisyonu olarak bizler yargı merci değiliz, bizim komisyon olarak amacımız denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunmak, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçmesine vesile olmaktır. Bu nedenle araştırma komisyonu olarak yerinde inceleme yapmak maksadıyla komisyon üyelerimizle birlikte 2 günlük İstanbul ziyareti planladık. Bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı ve Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk. Yarın da mağdur ailelerimizle görüşüp kendilerini dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Şan, "Hayatını kaybeden bebeklerimize rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Komisyonumuz ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdürecektir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak raporun sağlık sistemimizdeki varsa aksaklıkları gidermek için öneriler sunmak ve benzer vakaların tekrar yaşanmasını önlemek için çözümler üretmede önemli bir adım olacaktır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Örneğin Sağlık Bakanlığımız 2 gün önce özel hastaneler ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla konunun üzerine gitmektedir, bizler de Komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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