TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, buna inanın.

16.05.2025 22:47
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, buna inanın. Buna hepimiz inanacağız. İnşallah çok daha mutlu, müreffeh ve güven içinde yaşayacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Akar, Vali Ahmet Hamdi Usta ve beraberindekilerle AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir halı sahada düzenlenen "AK Gençlik 3. Geleneksel Liseler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası"nın ödül törenine katıldı.

Final maçının ardından oyuncuları tebrik eden Akar, dereceye giren takıma kupa ve ödül verdi.

Akar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle görüşen Akar, Bingöl'de çok güzel gelişmelerin olduğunu gördüklerini söyledi.

Akar, "Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, buna inanın. Buna hepimiz inanacağız. 86 milyon elimizi taşın altına sokacağız, gerekli çalışmaları yapacağız. İnşallah çok daha mutlu, müreffeh ve güven içinde yaşayacağız." diye konuştu.

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Çerkez, herkesin Allah'ın kulu olduğunu ifade eden Akar, "Çalışacağız, gelişeceğiz, çok daha ilerleyeceğiz. Kimsenin dinine, etnik kökenine, mezhebine karışmadık. İnancımız zaten buna müsaade etmez." şeklinde konuştu.

20 sene önceki problemleri çözdükleri gibi bugünkü problemleri de hep beraber bir bir çözeceklerini belirten Akar, savunma ve güvenliğin esasının milli birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Her türlü fitneye, fesada karşı dikkatli olalım. Terörsüz Türkiye konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın Devlet Bahçeli dediler ki, 'Biz bu işi çözeceğiz.' Bu konuda ilerlemeler devam ediyor. Her türlü provokasyona, dezenformasyona karşı tedbirli ve dikkatli olacağız çünkü bazılarının işine gelmeyecek. Silahlı kuvvetler, emniyet, polisimiz, jandarmamız, korucularımız hep beraber omuz omuza bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine sınırlarımızın, ülkemizin savunması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi her zaman saygıyla anıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar."

MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Akar, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran ile görüştü.

Akar, ardından Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: AA

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