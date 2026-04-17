TBMM ve Diplomasi Forumları Gündemde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da ikili görüşmeler yapacak; Antalya Diplomasi Forumu devam edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Değişen Dünya Düzeninde Bölgesel Sahiplenmenin Rolü" konulu Liderler Paneli'ne katılacak.

(Antalya/11.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, İtalya Demokrat Parti (PD) lideri Elly Schlein, Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı lideri Jesse Klaver ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Barselona)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma törenine katılacak, Aksaray'da Valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Aksaray/16.00/17.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde konuşacak.

(Antalya/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

(Antalya/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla başlayacak.

(Antalya)

2- Lübnan ve İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.15)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunda yarı final müsabakaları oynanacak. Fenerbahçe Opet-Spar Girona ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçları yapılacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

(İzmir/19.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak.

(İstanbul/16.00)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 00:32:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.