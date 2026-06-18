TBMM'ye 14 Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

(TBMM) - TBMM'ye ikisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait olmak üzere, 12 milletvekiline ait toplam 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığı, 8'i CHP'li toplam 12 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti. CHP Grup Başaknı Özgür Özel ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer adet dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Dokunulmazlığının kaldırıması istenen vekiller şöyle:

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Yeni Yol Partisi (Saadet Partisi) Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay.