TBMM’de bu hafta… “Çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da “öğrenci affı” teklifinin görüşülmesi bekleniyor - Son Dakika
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TBMM’de bu hafta… “Çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da “öğrenci affı” teklifinin görüşülmesi bekleniyor

TBMM’de bu hafta… “Çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da “öğrenci affı” teklifinin görüşülmesi bekleniyor
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(TBMM) - TBMM’de bu hafta süreçle ilgili “çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da üniversitelerden atılanların eğitimlerine dönebilmelerine ilişkin “öğrenci affı” ile ilgili kanun teklifinin görü

TBMM'de çözüm süreci kapsamında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan partilerin grup koordinatörlerinin, teklife son şeklini vermek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelmesi, DEM Parti'nin diğer siyasi partilere ziyaret trafiğinin sürmesi öngörülüyor. Çerçeve yasa teklifi sunulduktan sonra Adalet Komisyonu'nda ele alınacak ve Genel Kurul'a sevk edilecek.

"ÖĞRENCİ AFFI KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK"

Bir yandan çerçeve yasa teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken, TBMM Genel Kurulu'nda üniversitelerden atılanların geri dönmesine imkan sağlayan "öğrenci affı" teklifinin de içinde yer aldığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, öğrencilerle ilgili düzenlemelerin yanı sıra akademik çalışmalarla ilgili etik düzenlemeler de içeriyor.

Teklifle lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde tüm üniversiteden atılan öğrencilere yeniden eğitimlerine dönebilme imkanı veriliyor. Bundan yararlanmak isteyenler 4 aylık süre içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurabilecekler. Teklife komisyon aşamasında verilen önergeyle, daha önce aftan yararlanmamış ve ilişiği kesilmiş öğrencilerin de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilmesine imkan sağlandı. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı askeri eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YURT DIŞINDA KAMPÜS AÇABİLECEK

Akademik etik ilkelerinin ve akademik emeğin ve çabanın korunması amacıyla disiplin hükümleri genişletilecek. Başkalarının ürettiği yayın ve tezleri unvan/derece almak için kullananlara mevcut uygulamada verilen meslekten çıkarma cezasına, bu usulsüz yayın ve çalışmaları para karşılığı veya ücretsiz olarak başkaları adına yapan, üreten veya bu fiillere aracılık eden akademik personel de dahil edildi.

Devlet üniversiteleri farklı ülkelerde kampüs açabilecek, tesis kurabilecek. Böylece hem bulundukları ülkenin hem de Türkiye'den üniversite sınavıyla gidecek öğrencilere hizmet verecek.

ÜNİVERSİTELER ORTAK OFİS KURABİLECEK

Teklife göre, birden fazla yükseköğretim kurumu ortak bir ofis kurmak için başvurabilecek. Bu durumda yerleşkesinde veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesinde ofis kurulan yükseköğretim kurumu, başvuruda muhatap kurum olarak belirtilecek. Ofis faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilen diğer tüzel kişiler ofise sermaye koymak koşuluyla ortak olabilecek. Ofis, öz sermayesini veya gelirlerini kullanarak üretilen bilgi ve yapılan buluşların ticarileşmesi için yatırım yapabilir veya kamu ve özel sektör şirketleri ile ortaklıklar kurabilecek.

Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik hakkını kazanmasının ardından sözleşmeli olarak akademik kariyerlerine 2 yıl süreyle devam edebilmeleri öngörülüyor. 67 yaşını dolduran, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olup devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmış öğretim üyeleri, 3 yıl içinde ihtiyacı olan bir yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.

Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma ve uygulama hastanelerinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemesine ilişkin uygulamada yaşanılan sorunlar giderilecek.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla aylıklı izin verilebilecek.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'da düzenlenen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinin yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleriyle kullanımında bilimsel araştırma projelerine aktarılacak döner sermaye payının belirlenmesine ilişkin hüküm, kanun teklifinden çıkarıldı.

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞACAKLARA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Teklife komisyon aşamasında kabul edilen önergeyle, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacakların arasına yükseköğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanları da eklendi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM’de bu hafta… “Çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da “öğrenci affı” teklifinin görüşülmesi bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM’de bu hafta… “Çerçeve yasa” teklifinin sunulması, Genel Kurul’da “öğrenci affı” teklifinin görüşülmesi bekleniyor - Son Dakika
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