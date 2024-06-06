TCDD Taşımacılık AŞ, Afganistan'a insani yardım malzemelerini nakledecek - Son Dakika
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TCDD Taşımacılık AŞ, Afganistan'a insani yardım malzemelerini nakledecek

TCDD Taşımacılık AŞ, Afganistan\'a insani yardım malzemelerini nakledecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nakliye sürecinde oluşacak masraflar, uluslararası anlaşmalar ve TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri doğrultusunda hesaplanacak.

06.06.2024 08:57
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerini Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahından nakledecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti, gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, "forwarder" ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCDD Taşımacılık AŞ, Afganistan'a insani yardım malzemelerini nakledecek - Son Dakika

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