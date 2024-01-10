TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde herkesin elindeki imkanlarla mücadele verdiğini ve cansiparane çalıştığını, ilk günden itibaren TCDD Taşımacılık AŞ olarak kenetlendiklerini, bölgenin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirten Yalçın, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" adlı fotoğrafını seçti.

Gazze'de soykırımın devam ettiğini, dünyanın bu soykırımı görmezden geldiğini dile getiren Yalçın, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları arasında yer alan Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" fotoğrafına oy verdi.

Yalçın'ın, "çevre-yaşam" kategorisindeki tercihi ise Ahmed ABD Alkawey'in "Masum Teknoloji" adlı fotoğrafı oldu.

Yalçın, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Emin Sansar'ın "Yağmur Sonrası", "spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" fotoğrafını oyladı.