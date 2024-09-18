TCG ALEMDAR Norveç'te Tatbikata Katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG ALEMDAR denizaltı kurtarma gemisinin, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatı dolayısıyla Norveç'in Arendal kentinde olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG ALEMDAR denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül'de Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtildi.

Seçkin Gözlemci Günü ve Medya Günü faaliyetleri kapsamında, dün TCG ALEMDAR tarafından HSWMS UPPLAND ve HNOMS UTSTEIN denizaltılarına istinaden HSWMS BELOS kurtarma gemisiyle koordineli denizaltı kurtarma eğitimleri icra edildiği bilgisi aktarıldığı açıklamada faaliyetleri, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay'ın da TCG ALEMDAR gemisinden takip ettiği kaydedildi.

Paylaşımda tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.