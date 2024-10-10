TCG Bayraktar, Lübnan'dan 588 sivili tahliye etti - Son Dakika
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TCG Bayraktar, Lübnan'dan 588 sivili tahliye etti

TCG Bayraktar, Lübnan\'dan 588 sivili tahliye etti

İsrail saldırılarından etkilenerek Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivil, Mersin Limanı'na ulaştı.

10.10.2024 21:46
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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar, ülkeden tahliye edilen sivillerle çıktığı dönüş yolculuğunu tamamladı.

Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği Beyrut Limanı'ndan çıkarak Mersin Limanı'na ulaşan gemi, rıhtıma yanaştı.

Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından indirilecek.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

Yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler yalanlanmıştı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 1900 Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirmişti.

Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edilmişti.

Gemiler 300 ton insani yardım ulaştırmıştı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Bayraktar, Lübnan'dan 588 sivili tahliye etti - Son Dakika

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