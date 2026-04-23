TCG Bora, Alanya'da Ziyarete Açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bora hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.
İlçedeki kutlamalar kapsamında TCG Bora, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Askeri gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.
Gemide görevli personel, ziyaretçilere TCG Bora'nın özellikleri hakkında bilgi verdi.
