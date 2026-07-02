TCG Burgazada, Navy Days 2026'da Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
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TCG Burgazada, Navy Days 2026'da Ziyaretçileri Bekliyor

TCG Burgazada, Navy Days 2026\'da Ziyaretçileri Bekliyor
02.07.2026 19:14
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Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Belçika'daki Navy Days 2026 etkinliğine katılarak halka açıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen milli savaş gemisi TCG Burgazada (F-513), Belçika Deniz Kuvvetlerinin 80. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenecek "Navy Days 2026" etkinliğinde ziyaretçilere açılacak.

Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Belçika'nın Zeebrugge Deniz Üssü'nde 4-5 Temmuz'ta gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak üzere Zeebrugge Limanı'na aborda oldu.

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, aktif görevdeki savaş gemilerini yakından inceleyebilecek, askeri gösterileri izleyebilecek, deniz kuvvetlerinde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

Etkinlik her 2 gün 10.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek. TCG Burgazada, Belçika ve diğer ülkelerden savaş gemileriyle birlikte halkın ziyaretine açılacak.

Belçika Savunma Bakanı, TCG Burgazada'yı ziyaret etti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken da Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden "Navy Days'e hoşgeldiniz" sözleriyle yaptığı paylaşımda da Türk Deniz Kuvvetleri Ada-sınıfı korveti TCG Burgazada'ya çıktığını belirterek, ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Milli korvetin öne çıkan özellikleri

TCG Burgazada, Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlanıp inşa edilen ilk savaş gemisi programı olan MİLGEM kapsamında üretilen "Ada" sınıfı korvetlerin 3'üncüsü olma özelliğini taşıyor.

Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensör sistemleriyle dikkati çeken korvet, başta denizaltı savunma harbi olmak üzere çok amaçlı görevler için geliştirildi.

MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen ve 4 Kasım 2018'de Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılan TCG Burgazada, keşif gözetleme, suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, deniz ulaştırma hatlarının korunması ve kritik tesislerin güvenliği gibi geniş bir görev yelpazesinde faaliyet gösterebiliyor.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 400 ton deplasmana sahip gemi, 30 knot azami sürate ulaşabiliyor ve 15 knot ekonomik süratle yaklaşık 3 bin 500 deniz mili menzilde görev yapabiliyor.

Yerli ve milli korvette, milli savaş yönetim sistemi, gelişmiş radar, sonar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri bulunuyor.

Gemi, 76 milimetrelik ana top, gemisavar güdümlü mermiler, hava savunma sistemi ve torpido sistemleriyle donatılırken, kıç bölümündeki hangar ve uçuş güvertesinde S-70B Seahawk deniz helikopteri ile insansız hava araçlarını konuşlandırabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Burgazada, Navy Days 2026'da Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika

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