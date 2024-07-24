TCG Enez İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi ve Romanya Deniz Kuvvetleri ile eğitim yaptı

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"TCG Enez" mayın avlama gemisi, İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirerek Romanya Deniz Kuvvetlerine ait mayın avlama gemisi ile eğitim yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TCG Enez" mayın avlama gemisi, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında İtalya'nın Taranto şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.

Gemi personeli ve SNMCMG-2 Komutanı Albay Sebastian Barote, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Vincenzo Montanaro'yu ziyaret etti.

Liman ziyareti sonrasında İtalya'nın Bari şehrine intikal seyri esnasında Romanya Deniz Kuvvetlerine ait "Ros Balescu" mayın avlama gemisi ile "Seyir, Gemicilik ve Mayın Harbi" eğitimleri de yapıldı.