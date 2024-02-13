TCG Heybeliada, BM Lübnan Görev Kuvveti ile eğitimler gerçekleştirdi - Son Dakika
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TCG Heybeliada, BM Lübnan Görev Kuvveti ile eğitimler gerçekleştirdi

TCG Heybeliada, BM Lübnan Görev Kuvveti ile eğitimler gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Heybeliada gemisinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Yunan gemisi HS Limnos ile eğitimler icra ettiğini bildirdi.

13.02.2024 18:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Heybeliada gemisinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Yunan gemisi HS Limnos ile eğitimler icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Heybeliada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında HS Limnos ile eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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