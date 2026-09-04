TCG Işın ve TCG Alemdar, Girne'de batan Filo Jet'te kayıp 18 kişi için çalışıyor - Son Dakika
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TCG Işın ve TCG Alemdar, Girne'de batan Filo Jet'te kayıp 18 kişi için çalışıyor

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Kurtarma gemileri TCG Işın ve TCG Alemdar, KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet'te kayıp 18 kişiye ulaşmak ve kara kutuyu çıkarmak için operasyon yürütüyor. TCG Işın'ın robotik sistemi enkazı tespit etti, TCG Alemdar ise 550 metre derinlikten iki naaşı çıkardı.

Kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Işın ve TCG Alemdar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 18 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor.

Batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşılması amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı.

TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı.

Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı.

Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.

Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı.

600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı.

Bu sayede 2 Eylül'de geminin batığı tespit edildi.

TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar da bölgede çalışmalara başladı

Bölgede 2 Eylül'de konumlandırılan TCG Alemdar'dan komuta edilen robotlarla 550 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonunun da icrasına başlandı.

TCG Alemdar'ın bölgeye ulaşmasının ardından kayıp 20 kişiden 2'sinin naaşları çıkarıldı.

TCG Alemdar, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 18 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için 24 saat esasına göre operasyonlar gerçekleştirdi.

4 bin 200 ton deplasmana ve ambulans helikopter platformuna sahip deniz altı operasyon gemisi TCG Alemdar, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve sonar sistemleriyle ana görev fonksiyonunu destekleme özelliğiyle çalışmalarını sürdürdü.

Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazelerine ulaşılmış, kayıp 18 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında 550 metre derinlikte bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Operasyon, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Işın ve TCG Alemdar, Girne'de batan Filo Jet'te kayıp 18 kişi için çalışıyor - Son Dakika

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