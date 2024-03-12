TCG İstanbul\'dan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) İle İlk Füze Atışı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.
SSB açıklamasına göre, Başkanlık tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.
Gerçekleşen atış faaliyetine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.
"Atışların devamı gelecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günün hep beraber yaşandığını belirterek, "Çok heyecanlıyız, gururluyuz. Bu gemiden yapılan ilk atıştı, bu atışların devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi'nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu.
Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde, SİPER, SAPAN ve ATMACA füzeleri de MİDLAS'tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS'tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden 'dikey atım yeteneği' ve bu sayede donanmamızın kazandığı 'milli hava savunma şemsiyesi' ülkemize hayırlı olsun."
Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, HİSAR-D RF füzesinin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › TCG İstanbul'dan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) İle İlk Füze Atışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü binasında, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın koordinesinde yürütülen çalışmayla çocuklar için bir oda 'oyun odası' olarak düzenlendi. Odanın duvarları çizgi film karakterleri ve hayvan resimleriyle boyandı ve içerisine çok sayıda oyuncak konuldu. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan oda, vatandaşların emniyette geçirdiği sürede çocuklarının sıkılmamasını amaçlamaktadır. Ayrıca, bir anaokulu öğrencileri de oyun odasını ziyaret ederek eğlendi ve İl Emniyet Müdürü Kartal, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara boyama kitabı hediye etti.
Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda gazeteci Serkan Ocak'ın bronz madalya kazanmasıyla bir kez daha madalya aldı. Ocak, genç erkekler 5 kilometre kayaklı koşu kategorisinde üçüncü olarak madalya elde etti.
Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle vivo, V29 5G modeliyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite standartlarına sahip olan bu akıllı telefon, detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi gibi zorlu testlerden geçen cihaz, dayanıklılığını kanıtlıyor. IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunuyor. Ayrıca, vivo'nun yüksek üretim kalitesi ve düşük tamir oranı da sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yakında duyurulacak yeni teknoloji ile vivo, pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmayı hedefliyor.
Asus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 Ultra modeli 14 Mart'ta piyasaya sürülecek. Telefonun özellikleri ve fiyatı da açıklandı. 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED LTPO bir panel bulunan Zenfone 11 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacak. Ayrıca 1 TB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak. Üçlü kamera kurulumu ve 32 Megapiksel selfie kamerasıyla gelen telefon, 986 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ABD Gümrüğü, Ford markasının ABD pazarına ithal ettiği ticari araçlarda yapılan hileleri tespit ederek şirkete 365 milyon dolarlık ceza kesmiştir. Ford, Otosan ile işbirliği yaparak Türkiye'de ticari otomobil üretimi gerçekleştirmektedir. Ancak markanın 2009-2013 yılları arasında Türkiye'den ithal ettiği kargo vanlarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle ceza kesilmiştir.
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programlarda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulü anlatıldı, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu. Programlar sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve çeşitli gösteriler yapıldı.
Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak pazardaki payını artırdı. Rusya ise sıralamada geriledi ve 3. sıraya düştü.
Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün 50 yıllık geleceğini öngörerek hazırladığı mega projeleriyle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasında yer alma hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Çetinkaya, seçimler öncesinde halkın desteğini kapı kapı dolaşarak istiyor.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, 'Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz' dedi.
Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Parkı hizmete açıldı. Park, yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip olup, Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem döneminde ilçeye kazandırılan 57. parktır.
Sizin düşünceleriniz neler ?