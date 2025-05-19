TCG Kınalıada, 19 Mayıs\'ta Samsun\'da Ziyarete Açıldı

Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'na demir attı.
TCG Kınalıada (F-514) korvetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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