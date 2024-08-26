TCG Kınalıada Korveti 19 Ülkede 23 Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), TCG (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi) Kınalıada korvetinin 8 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada korvetimiz, 'Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisinin 100'üncü Yıl Dönümü' ve 'Ertuğrul Fırkateyninin Japonya Seyrinin 134'üncü Yıl Dönümü' kapsamında; 8 Nisan-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti icra etti. Görev süresince 1926 saat seyir yapılarak 27 bin 280 deniz mili mesafe (Ekvatorda 1,25 dünya turuna eşit mesafe) katedildi. TCG Kınalıada, 21 Ağustos 2024 tarihinde Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı" denildi.