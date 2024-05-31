TCG Nusret Müze Gemisi Fethiye'de ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi Fethiye'de ziyaretçilerini ağırlıyor

TCG Nusret Müze Gemisi Fethiye\'de ziyaretçilerini ağırlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret Gemisi, Fethiye İskelesi'ne demirledi ve ziyarete açıldı. Dünyanın ilk ve tek yüzen müze gemisi olan TCG Nusret, görevlilerden bilgi alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, ilçede eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret ediyor.

31.05.2024 18:45
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TCG Nusret Müze Gemisi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Fethiye İskelesi'ne yanaştırıldı.

Buraya demirleyen gemi, ziyarete açıldı.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, gemide fotoğraf da çektirdi.

İlçede eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale, Fethiye, Denizcilik, Turizm, Güncel, Son Dakika

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